L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 28 ottobre. Con l'inizio del nuovo weekend si respira una fresca e rinnovata energia nell'atmosfera. Questo sabato potrebbe davvero essere il momento ideale per dare vita a progetti ambiziosi, concentrando l'attenzione su obiettivi e desideri, magari anche facendo scelte sagge e ponderate.

Per quanto riguarda la seconda metà dei segni zodiacali, senz'altro ad avere ottime chance di successo saranno gli amici del Sagittario e del Capricorno, entrambi valutati con cinque stelline in classifica.

Siete pronti a scoprire cosa hanno in serbo le stelle in questo primo giorno di weekend?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 28 ottobre.

Previsioni zodiacali del 28 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo weekend a partire da sabato segnerà per molti l'inizio di una positiva risalita. La prima parte della giornata sarà all'insegna della routine. È essenziale che non vi fermiate troppo a riflettere su eventuali ostacoli che potrebbero sorgere. La chiave del successo sta nella perseveranza, quindi, anche se le cose sembrano difficili, mantenete il vostro ottimismo e la vostra fiducia. Non arrendetevi, dimostrate a voi stessi che siete in grado di superare le paure e i dubbi senza l'aiuto di nessun altro.

Sia nell'amore che nel lavoro, è importante affrontare questi aspetti della vita con cautela. C'è sempre spazio per imparare e migliorare, ma nel frattempo, non dimenticate di apprezzare i momenti trascorsi con le persone che vi sono vicine. Concentratevi sulle situazioni cruciali e lavorate costantemente verso i vostri obiettivi, senza fretta ma con determinazione.

Scorpione: ★★★★. L'aspetto passionale dell'amore sarà in primo piano questo sabato. Diverse posizioni planetarie favorevoli forniranno energia, in particolare ai segni d'Acqua, come il vostro Scorpione. Con il vostro partner di lunga data, mostrerete un ardore sorprendente. Un ritorno di fiamma rappresenterà un regalo inaspettato, un'opportunità per ravvivare la relazione di coppia.

Per i single, la calda presenza di una bella e affascinante persona sarà particolarmente efficace in questa giornata di fine ottobre. Trascorrerete momenti meravigliosi anche con amici e familiari. La vostra allegria naturale e la vostra capacità di relazionarvi facilmente con gli altri riempiranno ogni istante del periodo. Nel lavoro, otterrete piccole soddisfazioni che vi daranno incoraggiamento. Questo vi renderà più dinamici e vi spingerà a intraprendere nuovi progetti: se possibile, date il massimo!

Sagittario: ★★★★★. Sarà una giornata eccezionale in arrivo, ricca di novità promettenti. Non abbiate timore di scuotere gli equilibri del passato e preparatevi a fare cambiamenti significativi.

Seguite il vostro intuito, perché vi guiderà verso scelte sagge e puntate sempre in alto, perché il successo sarà alla vostra portata. Nel lavoro, è il momento di mettere in mostra le vostre abilità migliori se desiderate assumere un ruolo di leadership nel vostro settore. In amore, potrebbe emergere una figura dal passato, come un vecchio amico (o amica) d'infanzia. Questo incontro inaspettato risveglierà emozioni piacevoli e preziose. Per quanto riguarda il vostro benessere fisico, evitate di imporvi ritmi troppo intensi, poiché potreste finire esausti. Invece, concedetevi del tempo per prendervi cura del vostro corpo e della vostra salute.

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★.

Un periodo straordinario è in arrivo, e voi sarete pronti a cogliere l'opportunità al volo. La persona che avete scelto come compagna di vita vi riempirà di affetto e coccole, regalando a molti momenti di gioia e serenità. Grazie al favorevole aspetto di Urano, sarete in grado di ricambiare tutto l'amore e l'affetto che vi circonda. Se siete single, una scoperta inaspettata vi lascerà senza parole e vi emozionerà profondamente. Questo evento darà pepe al periodo, divenendo in poco tempo protagonista delle vostre emozioni e delle vostre giornate: chissà... Il vostro intento, attualmente, è solo quello di godere appieno di tutto ciò che vi circonda e che vi piace. Questo sabato, poi, di certo avrete la possibilità di comunicare serenamente con familiari e amici.

La gentilezza e l'affabilità daranno una spinta ai rapporti con i colleghi.

Acquario: ★★★. Sabato vedrà un periodo un po' meno favorevole per voi del segno. La Luna, pur cercando di offrire un aiuto, non riuscirà a dare il massimo a causa di altre influenze sfavorevoli. La natura negativa in atto tra la Luna e il tris formato da Mercurio, Marte e Plutone, quasi sicuramente renderà la giornata piuttosto impegnativa da portare a fine. Potrebbero sorgere ostacoli sul lavoro come anche piccoli conflitti con il partner, il che potrebbe richiedere un grande sforzo per mantenere viva una accettabile serenità. Il lavoro, altresì, potrebbe non offrire molte soddisfazioni in questo momento e potreste sentirvi limitati nelle opportunità per dimostrare la vostra competenza.

Per quanto riguarda l'amore, poi, ci potrebbero essere alcune questioni da affrontare con il partner. Questo è il momento adatto per sedervi insieme e discutere apertamente di ciò che vi preoccupa.

Pesci: ★★. Attraverserete un periodo non particolarmente positivo. Nel lavoro, dovete prepararvi a qualcosa di imprevisto: potreste dover affrontare ostracismo da parte di un collega pettegolo. Mantenete la calma e affrontate qualsiasi problema con fermezza. In amore, in questi giorni le vostre esigenze che quelle del partner sono legittime, per questo bisognerà che facciate attenzione a non trascurare la persona che avete al vostro fianco. È comprensibile che il nervosismo abbia giocato un ruolo in questa situazione, ma è importante non esagerare, poiché la pazienza ha i suoi limiti, e il vostro partner potrebbe essere vicino al punto di rottura.

Se siete single, non lasciate che i giudizi degli altri influenzino le vostre scelte. La posizione attuale della Luna potrebbe offuscare la vostra solita chiarezza di pensiero, rendendovi più confusi e inclini a essere influenzati. Quindi, siate cauti nelle vostre decisioni!