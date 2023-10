L'oroscopo del fine settimana che va dal 28 al 29 ottobre prevede un Acquario più socievole e sereno in ambito amoroso grazie alla Luna nel segno, mentre Leone potrebbe essere un po’ troppo suscettibile. Capricorno potrà contare su un'intesa davvero ottima con il partner, mentre Gemelli cercherà di costruire un rapporto migliore con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 28 al 29 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 28-29 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un weekend altalenante sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

L'astro argenteo sarà tra il segno del Capricorno e dell'Acquario, e potrebbe influire sul vostro umore verso il partner. In ambito lavorativo sarete abbastanza attivi, ma per raggiungere i vostri obiettivi non dovrete avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Toro: ultimo fine settimana di ottobre tutto sommato positivo sul fronte amoroso. Secondo l'oroscopo, Venere vi sorriderà dal segno della Vergine, ma attenzione alla Luna in quadratura nella giornata di domenica. Nel lavoro essere produttivi potrebbe non essere così semplice a causa di Marte opposto, anche se le idee ci saranno grazie a Mercurio. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà favorevole.

Cercherete di costruire un rapporto migliore, ma dovrete avere molta pazienza e comprensione nei confronti del partner. In ambito lavorativo l'intuito sarà molto importante per capire quando sarà il momento di dedicarsi ad alcuni progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi vedrà abili sul fronte professionale grazie a Marte in trigono e Mercurio in sestile.

I vostri progetti stanno prendendo la direzione giusta, e sarete davvero soddisfatti dei progressi ottenuti. Sul fronte amoroso Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione faticherete molto a esprimere le vostre emozioni. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna nel segno dell'Acquario, questo weekend potrebbe non essere così soddisfacente per voi nativi del segno.

Single oppure no, attenzione a non mostrare la parte più suscettibile di voi. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi, saranno necessarie attente valutazioni. Voto - 7️⃣

Vergine: avrete modo di trascorrere un weekend ottimo sul fronte amoroso grazie a Venere. La Luna inoltre vi darà una mano durante la giornata di sabato, permettendovi di godere di una relazione davvero affiatata. In ambito lavorativo sarete in grado di gestire molto bene i vostri progetti, merito anche della posizione favorevole di stelle come Marte, Mercurio e Giove. Voto - 9️⃣

Bilancia: questo fine settimana non inizierà benissimo per voi nativi del segno a causa della Luna.

Fortunatamente sarete in grado di riprendervi in fretta a partire da domenica, ma in ogni caso, il vostro rapporto potrebbe non essere al centro dei vostri pensieri. In ambito lavorativo sarete concentrati a raggiungere alcuni obiettivi ormai a portata di mano. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo tutto sommato discreto per voi secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, ma attenzione nella giornata di domenica, quando la Luna sarà negativa. Nel lavoro Mercurio e Marte vi metteranno a vostro agio, e i vostri progetti saranno un successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in lieve rialzo secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a rendere il rapporto con la vostra anima gemella più stimolante, nonostante Venere sia contraria.

Nel lavoro siete in una situazione favorevole, che potrebbe portarvi interessanti benefici. Voto - 7️⃣

Capricorno: potrete contare su stelle come la Luna e Venere per godere al meglio della vostra relazione sentimentale. Single oppure no, dedicate più tempo alla vostra vita sociale. In ambito lavorativo Mercurio in quadratura potrebbe rallentarvi un po’. Non tutte le vostre idee infatti potrebbero rivelarsi un successo. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi permetterà di essere più socievoli e sereni nei confronti della persona che amate. Anche voi single sarete più propensi a stringere nuovi rapporti e cercare di dare loro un ruolo più centrale. Per quanto riguarda il lavoro vi prenderete cura delle vostre mansioni grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura non sarete sempre così energici.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un weekend splendido per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete sempre più legati alla persona che amate, e il vostro rapporto finalmente prenderà una buona direzione. In ambito lavorativo Marte vi darà una mano, ma per raggiungere alcuni obiettivi dovrete dimostrare tanto impegno. Voto - 8️⃣