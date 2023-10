L’oroscopo del mese di novembre offre una panoramica delle tendenze astrali che influenzeranno i vari settori della vita, in particolare il lavoro e la fortuna. Quali segni potranno contare su un sostegno planetario favorevole? Quali invece dovranno affrontare delle sfide o dei cambiamenti? Scopriamolo insieme analizzando le previsioni per ogni segno.

Previsioni astrali de mese di novembre 2023 per tutti e 12 segni zodiacali

Ariete: energia e ambizione

Il segno dell’Ariete vivrà un mese ricco di energia e ambizione, in cui potrà dimostrare il suo spirito combattivo e la sua voglia di realizzare i suoi obiettivi.

Il settore lavorativo sarà particolarmente favorevole, in quanto l’Ariete potrà contare su delle opportunità interessanti o su delle mosse audaci che potrebbero portargli dei benefici economici. Anche la sfera affettiva sarà positiva, grazie al transito di Venere nel segno del Capricorno dal 25 novembre in poi, che porterà stabilità, fedeltà e concretezza nelle relazioni. L’Ariete dovrà solo fare attenzione a non essere troppo impulsivo o aggressivo, e a non trascurare i dettagli. Giorni fortunati: 9, 18 e 27.

Toro: turbolenze emotive e sfide

Il segno del Toro dovrà affrontare un mese di turbolenze emotive e sfide, in cui dovrà mettere alla prova la sua capacità di adattamento e di compromesso.

Il settore lavorativo potrebbe presentare delle difficoltà o dei cambiamenti che richiederanno al Toro di essere flessibile e creativo. Anche la sfera affettiva potrebbe affrontare delle tensioni o delle incomprensioni con il partner o i familiari, che richiederanno al Toro di essere più ascoltatore e meno ostinato. Il Toro potrà però contare sulla sua fortuna, che potrebbe portargli delle sorprese positive o delle opportunità inaspettate.

Giorni fortunati: 4, 12 e 20.

Gemelli: comunicazione e socialità

Il segno dei Gemelli vivrà un mese all’insegna della comunicazione e della socialità, grazie al transito di Mercurio nel segno dello Scorpione fino al 22 novembre. Questo pianeta porterà una maggiore capacità di espressione e di persuasione ai Gemelli, che potranno sfruttarla sia nel settore lavorativo che in quello affettivo.

Nel lavoro, i Gemelli potranno contare su delle buone relazioni con i colleghi o i clienti, oltre che su delle idee brillanti e originali. In amore, invece, i Gemelli potranno vivere delle conversazioni interessanti e stimolanti con il partner o con delle nuove conoscenze. I Gemelli dovranno solo fare attenzione a non essere troppo superficiali o inconsistenti, e a non trascurare gli aspetti emotivi. Giorni fortunati: 2, 16 e 24.

Cancro: inizio smart e intuizione

Il segno del Cancro potrà godere di un buon inizio di mese, in cui potrà sfruttare la sua intelligenza e la sua intuizione per risolvere dei problemi o trovare delle soluzioni creative. Il settore lavorativo sarà favorito dalla presenza di Marte nel segno della Bilancia, che porterà dinamismo, intraprendenza e spirito di squadra2.

Anche la sfera affettiva sarà positiva, grazie alla Luna piena del 19 novembre che illuminerà il segno del Toro, favorendo l’armonia e la sensualità nelle relazioni. Il Cancro dovrà solo stare attento a non lasciarsi sopraffare dalle emozioni negative o dalle paure. Giorni fortunati: 3, 11 e 19.

Leone: passione e creatività

Il segno del Leone vivrà un mese all’insegna della passione e della creatività, grazie al transito di Venere nel segno del Sagittario fino al 25 novembre. Questo pianeta porterà una ventata di entusiasmo, allegria e romanticismo nella vita del Leone, che potrà vivere delle avventure amorose o consolidare il suo legame con il partner. Anche il settore lavorativo sarà stimolante, in quanto il Leone potrà esprimere la sua originalità e il suo talento in diversi ambiti, soprattutto artistici o comunicativi.

Il Leone dovrà solo fare attenzione a non essere troppo orgoglioso o arrogante, e a non trascurare gli aspetti pratici. Giorni fortunati: 5, 17 e 23.

Vergine: praticità e organizzazione

Il segno della Vergine potrà contare su un mese di praticità e organizzazione, in cui potrà sfruttare la sua capacità di pianificazione e di analisi per gestire al meglio le varie attività. Il settore lavorativo sarà particolarmente favorevole, in quanto la Vergine potrà contare su delle buone opportunità di crescita professionale o di miglioramento economico. Anche la sfera affettiva sarà positiva, grazie al transito di Venere nel segno del Capricorno dal 25 novembre in poi, che porterà serietà, impegno e fedeltà nelle relazioni.

La Vergine dovrà solo fare attenzione a non essere troppo critica o perfezionista, e a non trascurare gli aspetti ludici. Giorni fortunati: 10, 19 e 28.

Bilancia: equilibrio e diplomazia

Il segno della Bilancia potrà contare su un mese armonioso e sereno, in cui potrà trovare il giusto equilibrio tra le varie sfere della sua vita. Nel settore lavorativo, la Bilancia potrà sfruttare la sua diplomazia e la sua capacità di mediazione per gestire al meglio le relazioni con i colleghi o i superiori. Anche la sfera affettiva sarà positiva, grazie alla presenza di Marte nel suo segno fino al 15 novembre, che porterà passione, dinamismo e iniziativa nelle relazioni. La Bilancia dovrà solo stare attenta a non essere troppo indecisa o influenzabile, e a non trascurare le proprie esigenze.

Giorni fortunati: 7, 15 e 21.

Scorpione: risalita finanziaria e fortuna in amore

Il segno dello Scorpione è il protagonista indiscusso di questo mese, grazie al transito del Sole e di Mercurio nel suo segno fino al 22 novembre1. Questo duetto planetario porterà una risalita finanziaria per i nati in Scorpione, che vedranno aumentare le loro entrate o riceveranno delle gratifiche economiche. Inoltre, la fortuna sarà dalla loro parte anche in amore, soprattutto nella seconda metà del mese, quando Venere entrerà nel segno del Capricorno, favorendo le relazioni stabili e durature. Giorni fortunati: 6, 10 e 14.

Sagittario: dritti alla meta e ottimismo

Il segno del Sagittario si prepara a vivere un mese dinamico e stimolante, in cui potrà dimostrare la sua determinazione e la sua voglia di emergere.

Sia nel lavoro che nella vita personale, il Sagittario avrà l’obiettivo di chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo, con più soddisfazioni e opportunità. Per farlo, potrà contare sul sostegno del Sole e di Mercurio, che entreranno nel suo segno dal 22 novembre in poi, portando energia, ottimismo e comunicazione efficace. Il Sagittario dovrà solo fare attenzione a non esagerare con la franchezza e a non trascurare i dettagli. Giorni fortunati: 8, 25 e 26.

Capricorno: successo e responsabilità

Il segno del Capricorno vivrà un mese di successo e responsabilità, in cui potrà dimostrare il suo valore e la sua competenza in diversi ambiti. Il settore lavorativo sarà il più favorito, in quanto il Capricorno potrà ottenere dei riconoscimenti, delle promozioni o delle gratifiche per il suo lavoro.

Anche la sfera affettiva sarà positiva, grazie all’ingresso di Venere nel suo segno dal 25 novembre in poi, che porterà amore, armonia e complicità nelle relazioni. Il Capricorno dovrà solo fare attenzione a non essere troppo rigido o autoritario, e a non trascurare gli aspetti emotivi. Giorni fortunati: 12, 21 e 30.

Acquario: libertà e innovazione

Il segno dell’Acquario vivrà un mese all’insegna della libertà e dell’innovazione, in cui potrà esprimere la sua originalità e la sua indipendenza in diversi settori. Il settore lavorativo sarà stimolante, in quanto l’Acquario potrà sperimentare delle nuove idee o dei nuovi metodi di lavoro che potrebbero portargli dei vantaggi. Anche la sfera affettiva sarà positiva, grazie al transito di Giove nel suo segno dal 20 novembre in poi, che porterà espansione, ottimismo e generosità nelle relazioni.

L’Acquario dovrà solo fare attenzione a non essere troppo eccentrico o irriverente, e a non trascurare gli aspetti pratici. Giorni fortunati: 14, 23 e 31.

Pesci: nuove alleanze e creatività

Il segno dei Pesci potrà contare su un mese ricco di novità e opportunità, soprattutto nel settore lavorativo. I Pesci potranno stringere delle nuove alleanze professionali o trovare dei collaboratori affidabili che li aiuteranno a realizzare i loro progetti. Inoltre, la creatività sarà una delle loro doti più apprezzate e richieste, grazie al transito di Nettuno nel loro segno. Sul piano affettivo, invece, i Pesci dovranno fare attenzione a non lasciarsi travolgere dalle emozioni e a mantenere un equilibrio tra razionalità e sensibilità. Giorni fortunati: 1, 13 e 29.