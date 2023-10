L'oroscopo del 9 ottobre svela quali sono i segni più fortunati e quelli meno fortunati della settimana. Lo Scorpione si piazza al primo posto della classifica, mentre il Leone si deve accontentare dell'ultima posizione.

Previsioni astrologiche di lunedì 9 ottobre con voti e classifica: Scorpione al primo posto

Sul gradino più alto del podio il Sagittario. Secondo le indicazioni astrali di lunedì 9 ottobre, i nativi del segno sono pronti a riscoprire la loro passionalità di coppia. Questa energia si rivelerà particolarmente forte per coloro nati nella prima decade, che potrebbero anche sperimentare una spinta verso la trasgressione.

Al secondo posto troviamo la Bilancia, che si distingue per la sua tenacia. Questa settimana inizia con un giorno in cui i Bilancia potrebbero superare ogni esitazione e affrontare la vita con determinazione e ambizione, sorprendendo positivamente i loro amici di lunga data.

Il Leone occupa il terzo posto e si concentra sulle spese mirate. Che si tratti di investimenti o di spese quotidiane, i nati Leone sembrano avere un occhio attento alle loro finanze in questo lunedì. Questa attenzione li aiuterà a gestire con saggezza il loro denaro.

Nella zona intermedia della classifica il quarto posto è occupato dall'Acquario, che sembra irresistibilmente attraente in questo lunedì ottobrino. I nati Acquario potrebbero attirare nuove persone nelle loro vite e fare tante nuove amicizie.

Previsioni zodiacali di lunedì 9 ottobre con voti e classifica: piaceri gastronomici per il Toro

Al quinto posto si trova l'Ariete, che gode di un ottima giornata specialmente nel campo professionale. Indipendentemente dal settore in cui operano, i nati Ariete avranno l'opportunità di farsi notare di più, permettendo loro di ampliare la loro clientela.

Il sesto posto è riservato alla Vergine, che sta vivendo un momento di presa di coscienza. Dopo un periodo in cui Venere ha messo in evidenza i problemi nelle relazioni, ora l'atmosfera astrale sembra favorevole alla Vergine per riconoscere i propri errori e correggerli una volta e per tutte.

Nei posti inferiori della classifica il settimo posto è occupato dal Toro, che si concentra sui piaceri gastronomici.

In questa giornata autunnale, i nati Toro potrebbero dedicarsi con entusiasmo alla cucina per le persone care o prenotare un tavolo in un ristorante esclusivo.

L'ottavo posto è dei Pesci, che sembrano sull'orlo di un momento critico che potrebbe cambiare la loro vita per sempre. Il 9 ottobre potrebbe rappresentare una fase critica per le relazioni amorose dei nati Pesci, con entrambi i partner su percorsi separati. Sarà necessario che uno dei due, preferibilmente il segno dei Pesci, prenda l'iniziativa per trovare un punto d'incontro rassicurante.

Previsioni cosmiche di lunedì 9 ottobre con voti e classifica: Scorpione si piazza all'ultimo posto

Il nono posto è occupato dal Cancro, che dovrà affrontare un ritmo più blando nel lavoro a causa di una scarsa energia e circostanze sfavorevoli.

Le posizioni finali il decimo posto è dei Gemelli, che potrebbero dover abbandonare un progetto o un'idea in favore di qualcos'altro a causa di influenze astrali sfavorevoli.

L'undicesimo posto è del Capricorno, che rischia di confrontarsi con le vecchie fiamme del partner in un modo distruttivo.

Il dodicesimo posto è dei nati sotto il segno dello Scorpione, che sembrano lottare con una visione offuscata e potrebbero rimanere intrappolati in una situazione complicata, continuando a focalizzarsi sugli stessi problemi.