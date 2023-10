L'Oroscopo della fortuna di martedì 3 ottobre 2023 vede il segno del Vergine ancora in testa alla classifica, con altri segni di terra a fargli compagnia. Molti dei segni di aria staranno nel mezzo, mentre spiccherà fra gli altri il segno dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 3 ottobre per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di martedì: guadagni per Capricorno

1° Vergine: Giove non vi abbandonerà nemmeno per un istante, soprattutto se ci saranno delle questioni progettuali ancora aperte da risolvere.

Potreste avere una grinta al di fuori del comune che si accosterà benissimo con le ambizioni sia vostre che dell'intera squadra.

2° Capricorno: i guadagni potrebbero essere una fonte inesauribile di progetti, di investimenti e di una forte propensione ad essere disponibili con l'intera squadra di lavoro. I successi potrebbero essere protetti dall'influenza del pianeta Giove per i segni di terra.

3° Toro: i successi che si sono susseguiti nel corso delle giornate precedenti ora saranno più che mai i fautori del rialzo in ambito finanziario, e anche la vostra carriera potrebbe essere sempre più ricca di dettagli che faranno la differenza.

4° Leone: avrete degli affari e dei progetti davvero molto ambiziosi che riuscirete a realizzare con pochi sforzi e con una bellissima determinazione in corpo.

Saprete come fare qualche piccolo progetto senza però sentirvi stanchi oppure affaticati alla fine della giornata.

Acquario creativo

5° Pesci: avrete in mente progetti di ridimensionamento delle vostre mansioni, mentre si apriranno le porte per qualche piccola sorpresa che non potreste davvero rifiutare, secondo quanto riporta l'oroscopo.

La determinazione non vi mancherà di certo.

6° Acquario: potreste fare davvero un figurone sul posto di lavoro grazie alla creatività molto originale di questa giornata, che potrebbe anche essere avvantaggiata da qualche segnale fortunato che deriverà direttamente da Giove. Fare affari potrebbe anche risultarvi divertente.

7° Gemelli: sarà tempo di regolare i conti con il vostro portafogli e di fare qualche piccola scelta per poter far quadrare i vostri risparmi in un prossimo futuro.

Avrete ben in mente quale sarà il vostro prossimo acquisto, e ora salvare qualcosa potrebbe fare la differenza.

8° Bilancia: sarà un po' più difficile fare dei salti di qualità sul piano professionale in questo momento, per cui al momento potreste preparare il terreno per affari che riuscirete a realizzare solo in un secondo momento. Vi sentirete un po' sottotono con le energie.

Sagittario diffidente

9° Scorpione: dovreste fidarvi di chi vorrebbe aiutarvi in questo momento perché le questioni lavorative si faranno sempre più difficili e controverse. Secondo quanto riporta l'oroscopo sarete sopraffatti da un senso di ansia particolarmente alto.

10° Cancro: potreste impiegare molto più della norma per poter concludere qualche affare, e probabilmente la comunicazione bassa al momento non aiuterà affatto.

Fare qualche ora in più di riposo potrebbe essere una decisione molto saggia da prendere in questo momento.

11° Sagittario: diffidare da qualche amicizia ora come ora potrebbe salvare qualche affare importante secondo l'oroscopo. Avrete qualche sacrificio da fare per poter dare qualcosa in più alla famiglia, mentre lo shopping ora sarà fortemente sconsigliato.

12° Ariete: fare attenzione alle finanze in questo periodo potrebbe essere una mossa utile per ridare vitalità al vostro denaro. Al momento però potreste sentirvi sia fermi dal punto di vista affaristico che sul piano mentale. Le forze potrebbero quasi essere nulle.