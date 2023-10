L'oroscopo dell'amore di martedì 3 ottobre 2023 vede una forte risalita per quanto riguarda i segni del Sagittario e della Bilancia. A seguire approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco sul settore sentimentale in ordine di classifica.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Gemelli sereno

1° Sagittario: le sorprese in campo amoroso potrebbero essere davvero originali, e portarvi alla felicità che stavate aspettando da tanto tempo a questa parte. Sarete davvero al centro dell'attenzione e coccolati dal romanticismo del partner.

2° Gemelli: avrete un clima di estrema serenità con la persona amata e con la famiglia, secondo quanto riporta l'Oroscopo. Vi sentirete in vena di divertimenti e di svago, mentre in amicizia si creeranno delle belle atmosfere di solidarietà e affiatamento.

3° Bilancia: nascerà una bellissima passione fra voi e il partner che potrebbe anche portarvi a progettare qualcosa di concreto insieme, e forse in modo del tutto inaspettato. Secondo l'oroscopo di martedì 3 ottobre, potreste anche fare qualche conoscenza interessante.

4° Scorpione: ci saranno dei gesti da parte del partner che vi renderanno molto felici, e non sarà difficile pensare che arriverete anche ad un traguardo di coppia molto concreto.

Sarete sopraffatti dall'allegria e anche dal romanticismo.

Acquario divertito

5° Acquario: fare qualcosa di divertente con una amicizia vi aiuterà a scacciare definitivamente le delusioni degli ultimi giorni, ridandovi anche un po' di allegria e di spensieratezza. Secondo l'oroscopo vi sentirete al centro dell'attenzione della famiglia ma anche delle amicizie di vecchia data.

6° Ariete: l'ambito amoroso potrebbe regalarvi delle sorprese davvero molto originali e farvi ritrovare una vecchia amicizia o una vecchia fiamma, soprattutto se siete single. In questo momento in famiglia ci sarà stabilità.

7° Vergine: sarete focalizzati su una visione dell'amore che ha molto a che fare con la cura dell'altro, della famiglia e anche delle amicizie.

Secondo l'oroscopo farete anche qualche strappo alla regola.

8° Cancro: avrete qualche piccola perplessità con un' amicizia a cui tenete, dovrete fare una riflessione approfondita di quanto fate nel corso della giornata prima di prendere qualche decisione in merito. Secondo l'oroscopo avrete del tempo per voi stessi in serata.

Difficoltà per Pesci

9° Leone: delle delusioni amorose o amicali possono darvi qualche insegnamento utile per il futuro. Sentirete di non potervi fidare di qualcuno in particolare, in questo momento, e per voi sarà un colpo abbastanza duro da incassare.

10° Pesci: avrete un periodo di dialogo che non sarà per nulla facile, ma che potrebbe essere la volta buona per poter riportare la vostra relazione in una dimensione molto più onesta.

Secondo l'oroscopo anche in famiglia ci saranno alcune tensioni che potrebbero persistere.

11° Capricorno: proprio non volete saperne di fare qualcosa con il partner, anzi, per voi al momento la cosa migliore da fare sarà stare in solitaria, per conto vostro, senza nemmeno le questioni familiari a disturbare la vostra quiete.

12° Toro: non sarete entusiasti di passare una giornata all'insegna della famiglia, anzi, al momento preferirete stare per conto vostro, magari facendo qualche piccolo regalo a voi stessi per trascorrere il vostro tempo nel migliore dei modi.