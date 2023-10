L'oroscopo del mese di novembre svela le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali in materia di benessere, lavoro e amore. Per l'Ariete ci sono buone notizie mentre la Vergine si troverà ad affrontare qualche momento di crisi:

Previsioni astrologiche mese di Novembre amore, lavoro e benessere: dall'Ariete alla Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile): il mese di novembre si apre con una buona notizia per gli Ariete: il passaggio di Marte nel vostro segno vi darà una spinta importante che vi aiuterà a portare a termine i vostri progetti e a superare gli ostacoli davanti a voi.

Sul piano del benessere potreste avvertire qualche fastidio muscolare o articolare, ma nulla di grave. In amore, sarete passionali e impulsivi, ma attenti a non esagerare con la gelosia o con le richieste.

Toro (21 aprile - 20 maggio): sarà un periodo di riflessione e di bilancio per i Toro. Venere transiterà nella vostra casa, favorendo l'introspezione e la meditazione. Potreste sentire il bisogno di isolarvi un po' dal mondo esterno e di dedicarvi alla cura di voi stessi. Per quanto riguarda il benessere dovrete prestare attenzione allo stress e alle tensioni nervose, che potrebbero causarvi insonnia o mal di testa. In campo amoroso sarete romantici e sensibili, ma anche un po' insicuri e timidi.

Cercate di aprirvi di più al dialogo e alla fiducia.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): mese di divertimento e di socialità per i Gemelli. Potreste fare nuove conoscenze interessanti, sia sul piano personale che professionale. Sul versante del benessere non avrete particolari problemi, ma dovrete fare attenzione alla vostra alimentazione e al vostro riposo.

In amore sarete brillanti e seducenti, ma anche un po' volubili e superficiali. Non fate promesse che non potete mantenere.

Cancro (22 giugno - 22 luglio): il Sole transiterà nella vostra casa, esaltando la vostra ambizione e la vostra professionalità. Potreste ottenere importanti risultati sul lavoro, come una promozione o un aumento di stipendio.

Sul piano del benessere, godrete di una buona forma fisica e mentale, ma dovrete evitare gli eccessi di orgoglio o di autoritarismo. In amore, sarete affettuosi e protettivi, ma anche un po' possessivi e dipendenti. Cercate di essere più autonomi e indipendenti.

Leone (23 luglio - 23 agosto): il mese di novembre sarà un periodo di avventura e di scoperta per i Leone. Potreste avere l'opportunità di fare un viaggio all'estero o di approfondire una materia che vi appassiona. Per quanto riguarda il benessere, sarete in ottima forma fisica e morale, ma dovrete fare attenzione ai rischi o alle imprudenze. In amore, sarete generosi e leali, ma anche un po' arroganti e presuntuosi. Non date per scontato il vostro partner o le sue esigenze.

Vergine (24 agosto - 22 settembre): potreste dover affrontare delle sfide o delle crisi, sia sul piano personale che professionale. Sul piano del benessere, potreste avere dei problemi legati al sistema immunitario o alla sfera intima. In amore, sarete intensi e profondi, ma anche un po' ossessivi e controllanti. Cercate di essere più flessibili e aperti al cambiamento.

Previsioni zodiacali mese di Novembre amore, lavoro e benessere: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): Venere transiterà nella vostra casa, migliorando la vostra capacità di relazionarvi con gli altri. Potreste consolidare una relazione esistente o iniziare una nuova storia d'amore. Sul piano del benessere, non avrete grossi problemi, ma dovrete fare attenzione a non trascurare voi stessi per accontentare gli altri.

In amore, sarete dolci e affabili, ma anche un po' indecisi e influenzabili. Cercate di avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre scelte.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): il mese di novembre sarà un periodo di lavoro e di impegno per gli Scorpione. Potreste dover affrontare delle sfide o delle difficoltà sul lavoro, che vi metteranno alla prova. Per quanto riguarda il benessere, potreste avere dei problemi legati allo stress o alla stanchezza. Nel campo dell'amore, sarete fedeli e appassionati, ma anche un po' gelosi e sospettosi. Non fatevi condizionare dalle vostre paure o dalle vostre insicurezze.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): potreste dedicarvi a una passione o a un hobby che vi gratifica, come l'arte o lo sport.

Sul piano del benessere, godrete di una buona vitalità e di un ottimo umore, ma dovrete fare attenzione a non esagerare con il cibo o con l'alcol. In amore, sarete spontanei e avventurosi, ma anche un po' irresponsabili e infedeli. Non fatevi scappare le occasioni che vi offre il destino.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): il mese di novembre sarà un periodo di stabilità e di sicurezza per i Capricorno. Saturno, il vostro pianeta guida rafforzerà il vostro legame con la famiglia e la casa. Potreste decidere di fare dei lavori di ristrutturazione o di cambiare residenza. Per quanto riguarda il benessere, non avrete grandi problemi, ma dovrete fare attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi o a isolarvi dagli altri.

In amore, sarete fedeli e affidabili, ma anche un po' freddi e distanti. Cercate di essere più calorosi e affettuosi.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): sarà un periodo di novità e di sorprese per gli Acquario. Urano transiterà nella vostra casa, stimolando la vostra mente e la vostra inventiva. Potreste avere delle idee originali o innovative da applicare al vostro lavoro o ai vostri studi. In amore, sarete eccentrici e indipendenti, ma anche un po' imprevedibili e originali.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): Nettuno, il vostro pianeta guida, transiterà nella vostra casa, accentuando la vostra sensibilità e la vostra creatività. Potreste vivere delle esperienze magiche o mistiche, che vi faranno sentire in sintonia con l'universo. In amore sarete dolci e romantici e passerete dei momenti magici con la vostra dolce metà.