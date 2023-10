L'oroscopo della giornata di lunedì 23 ottobre vedrà il pianeta Marte al fianco dei nati sotto il segno dello Scorpione che saranno in grado di gestire al meglio il lavoro, mentre i Gemelli saranno particolarmente ottimisti. L'umore dei nati del Acquario sarà elevato, mentre il Toro potrebbe essere sotto stress.

Previsioni oroscopo lunedì 23 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà discretamente bene per voi nativi del segno. La Luna vi sorriderà dal segno dell'Acquario, portando buon umore e una buona intesa con la persona che amate.

Sul fronte professionale avrete bisogno di alcune idee davvero valide per riuscire a distinguervi dagli altri colleghi. Non sarà semplice, ma con il giusto impegno ci riuscirete. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrasto tra loro. Single oppure no, dovrete imparare a gestire il vostro umore, e non mescolare problemi personali con la vostra relazione di coppia. Nel lavoro Marte e Mercurio in opposizione potrebbero mettervi sotto stress. Alcuni progetti potrebbero infatti non andare come previsto. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna in Acquario vi aiuterà a iniziare questa nuova settimana con più ottimismo, nonostante Venere si trovi ancora in quadratura. Abbiate solo un po’ di pazienza e il vostro rapporto presto brillerà.

Per quanto riguarda il lavoro potrete raggiungere buoni risultati soltanto se sarete sicuri delle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva. Potrete contare sul sostegno di Venere ancora per un po’ e riuscirete a vivere un rapporto davvero sereno e affiatato. In ambito lavorativo Marte e Mercurio vi permetteranno di avere idee davvero interessanti, che si riveleranno presto un successo.

Voto - 8️⃣

Leone: la giornata di lunedì sarà caratterizzata dal transito sfavorevole della Luna. Non sarà il lunedì perfetto per parlare d'amore, ciò nonostante sappiate che il vostro rapporto non sta attraversando un periodo di crisi. Per quanto riguarda il lavoro potreste raggiungere interessanti risultati, ma potrebbe essere necessario qualche sacrificio.

Voto - 7️⃣

Vergine: altra giornata di Venere favorevole. Single oppure no, sarete davvero romantici, sensibili, con la voglia di rendere la vostra vita sentimentale davvero unica. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Marte e Mercurio. Insieme a Giove in trigono inoltre, potrete ambire davvero in alto. Voto - 9️⃣

Bilancia: la Luna in trigono renderà piacevole il rapporto con la vostra anima gemella. Godrete di un rapporto stabile, che avrà anche momenti di romanticismo puro, soprattutto per i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti. Non sarete sempre tra i primi del settore, ciò nonostante sarete in grado di mettere insieme buoni progetti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: con Marte al vostro fianco sarete nelle condizioni ideali per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Mercurio inoltre porterà idee davvero interessanti da sviluppare. In amore la Luna sarà in quadratura dal segno dell'Acquario. Venere sarà ancora dalla vostra parte, ciò nonostante meglio non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in sestile dal segno dell'Acquario vi aiuterà a vivere una giornata più tranquilla da punto di vista sentimentale. Ricordatevi però che Venere sarà ancora in quadratura, dunque attenzione al vostro modo di fare nei confronti del partner. In ambito lavorativo sarà un momento favorevole per provare a recuperare terreno, proponendo progetti ben organizzati e proficui.

Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà gli astri ben allineati nei vostri confronti. In amore potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per condividere emozioni e sentimenti verso la vostra anima gemella. Sul fronte professionale Mercurio e Marte in sestile saranno due validi alleati per raggiungere ottimi risultati. Voto - 9️⃣

Acquario: vi prenderete cura del vostro rapporto in modo più maturo e romantico. Se siete single ci terrete molto ad avere qualcuno di speciale nella vostra vita, e per farlo, lavorerete di più su voi stessi. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero non andare come previsto a causa di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale poco appagante in questo periodo a causa di Venere in opposizione.

Che siate single o meno, avrete bisogno di trovare la giusta sintonia con la vostra fiamma per cercare di vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo invece sarà un periodo di crescita grazie a Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣