L'oroscopo della giornata di lunedì 9 ottobre prevede un Leone a suo agio in amore, nonostante Venere non sia più in congiunzione, mentre Vergine sarà piena di desideri da realizzare. Cancro sarà preso dal lavoro, mentre Pesci non dovrà accelerare i tempi per avere un rapporto stabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 9 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 9 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che rimarrà stabile e appagante grazie alla Luna in trigono. Anche se Venere non sarà più in una posizione così favorevole, avrete comunque modo di iniziare con il sorriso questa nuova settimana.

Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee andranno avanti, ma non dovrete avere troppa fretta nel realizzarle. Voto - 8️⃣

Toro: questo cielo non sarà ancora del tutto favorevole, considerato la Luna in quadratura, ma con Venere in trigono dal segno amico della Vergine riuscirete lentamente a recuperare terreno. Anche in voi cuori solitari si risveglierà quella voglia di amare. In ambito lavorativo Mercurio in trigono sarà di grande aiuto per i vostri progetti, e i buoni risultati saranno alla vostra portata. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un inizio di settimana soddisfacente per i nati nel segno. La Luna in sestile vi darà una mano, ma attenzione a Venere in quadratura. Single oppure no, dovrete essere abbastanza rispettosi nei confronti del partner.

In ambito lavorativo prenderete i vostri progetti abbastanza seriamente, ma non sempre potrete ambire al migliore risultato. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un buon lunedì secondo l'oroscopo. Godrete di un cielo davvero sereno per dare una spinta alla vostra relazione di coppia, che attraverserà una fase di crescita. Sul fronte professionale sarete presi dai vostri progetti, ma sarà utile capire se alcuni progetti possono darvi veramente ciò che state cercando.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in congiunzione vi aiuterà a sentirvi a vostro agio. Anche se Venere non sarà più nel vostro segno, il rapporto con la persona che amate sarà al sicuro e al riparo da eventuali problemi ancora per un po’. Nel lavoro questo periodo sarà intenso, ma abbastanza soddisfacente se sapete come gestire le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Vergine: dimostrerete un forte entusiasmo nei confronti del partner grazie a Venere in congiunzione. Anche voi single sarete più attivi in amore, e con la voglia di rendere la vostra vita sociale più interessante e realizzare i vostri desideri. Per quanto riguarda il settore professionale ci penseranno Mercurio e Giove a darvi una mano nelle vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Bilancia: la settimana inizierà abbastanza bene secondo l'oroscopo. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto, e il Sole in congiunzione inoltre porterà gioia nella vostra vita. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento giusto per dare inizio a nuove mansioni e ottenere risultati più invitanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: Venere sarà in buon aspetto in questa giornata, ma con la Luna in quadratura potreste faticherete un po’ a esprimere al meglio i vostri sentimenti.

Sul fronte professionale sarete in grado di dimostrare le vostre abilità. Presto, potrete ambire a progetti più interessanti e ambiziosi. Voto - 7️⃣

Sagittario: vita sentimentale altalenante secondo l'oroscopo di lunedì. La settimana inizierà con la Luna e Venere in contrapposizione, e il vostro rapporto potrebbe risentirne, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro Marte in sestile porterà buone energie, ma con Mercurio in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi geniali. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo positivo in ambito amoroso per i nati nel segno. Venere in trigono vi permetterà di godere di una relazione davvero interessante, con momenti più appaganti da condividere con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro vi prenderete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, ma le energie potrebbero non essere molte considerato Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di lunedì poco entusiasmante in amore. Anche se Venere non sarà più negativa, con la Luna in opposizione dovrete ancora avere un po’ di pazienza verso la persona che amate. Se siete single attenzione al vostro modo di atteggiarvi. In ambito lavorativo prenderete abbastanza seriamente i vostri progetti, cercando di fare sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà necessario non avere grandi pretese in amore in questo periodo, considerato questo cielo contrario. Single oppure no, dovrete avere pazienza nei confronti della vostra fiamma, e comprendere i suoi bisogni. Nel lavoro attenzione alle decisioni che prenderete per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣