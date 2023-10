I nati sotto il segno del Cancro si piazzano in prima posizione per la giornata odierna secondo l'oroscopo del 22 ottobre. I Bilancia, invece devono accontentarsi dell'ultima posizione per oggi.

Oroscopo di domenica 22 ottobre con classifica: Cancro si piazza in prima posizione

1° Cancro: secondo le previsioni dell'Oroscopo del 22 ottobre, i nati sotto questo segno sembrano un po' confusi, ma ben presto ci saranno delle belle sorprese in amore. Una fase decisamente sfavillante è in arrivo.

2° Vergine: la giornata è caratterizzata da colpi di scena per i nati sotto il segno delle Vergine.

Le stelle si allineano in una congiuntura astrale che potrebbe portare a emozioni inaspettate. La flessibilità è la chiave.

3° Toro: i Toro si presentano pronti e desiderosi di mettersi in gioco in questo periodo. Questo è il momento di non abbattersi e di capire appieno il proprio valore. La pace interiore è fondamentale per ogni individuo.

4° Ariete: siete al quarto posto in classifica e ci sono delle novità all'orizzonte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. La chiave è mantenere la calma e prendere decisioni ponderate, in quanto il lavoro sembra essere sul punto di sbloccarsi.

5° Scorpione: oggi vi sentite particolarmente produttivi e volitivi. Sfruttate questa energia positiva per trascorrere del tempo con le persone a voi care e cercate di evitare polemiche inutili.

6° Pesci: molti di voi stanno attraversando una fase di transizione molto importante. Le stelle vi invitano a credere di più in voi stessi e a insistere nei progetti che considerate cruciali per il vostro futuro.

Previsioni dell'oroscopo di domenica 22 ottobre con classifica: Acquario, Gemelli e Bilancia fanalini di coda

7° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 22 ottobre invitano i Leone, settimi in classifica, ad essere più attivi e a non accettare passivamente le decisioni della vita.

Questo è il momento per prendere in mano le redini.

8° Capricorno: siate sulla cresta dell'onda e soprattutto dal punto di vista professionale, è importante essere determinati e inseguire i vostri obiettivi. La costanza vi porterà lontano.

9° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere audaci. È un buon momento per nuovi incontri.

La Luna sta per lasciare l'aspetto negativo e tornerà vostra alleata, quindi dovete solo pazientare un po'.

10° Acquario: gli Acquario sono incoraggiati a essere più loquaci. Spesso tendono a chiudersi in loro stessi, il che può portare a errori. Le persone fidate potrebbero essere di grande aiuto.

11° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 22 ottobre invitano i nati sotto il segno dei Gemelli a lasciar perdere cattivi pensieri e preoccupazioni, cercando di trovare il successo e la serenità.

12° Bilancia: non siate troppo puntigliosi e aprite i vostri orizzonti verso nuove esperienze. In amore, è essenziale essere sempre proiettati verso il futuro.