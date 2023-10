Martedì 24 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna, Saturno e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre Plutone risiederà nell'orbita del Capricorno. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, protrarranno il moto in Scorpione, così come Venere resterà stabile in Vergine, e il Nodo Nord stazionerà ancora in Ariete. Giove assieme a Urano, infine, sosteranno nel domicilio del Toro.

Oroscopo del 24 ottobre favorevole a Pesci e Scorpione, meno entusiasmante per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: affascinanti. Secondo l'oroscopo di martedì 24 ottobre, i nati in Pesci potrebbero essere dotati di un fascino più spiccato del solito, grazie al quale attirare gli sguardi altrui sarà un gioco da ragazzi e, come piacevole conseguenza, diverrà più semplice anche ricevere intriganti inviti.

2° posto Cancro: tenaci. Il segno del Cancro sembrerà non temere grane di natura pratica, e nemmeno impegni particolarmente gravosi, in quanto il doppio Stellium nel loro Elemento permetterà ai nativi di attingere a piene mani al pozzo della determinazione.

3° posto Scorpione: ambiziosi. La voglia di farsi un nome nell'ambiente professionale avrà buone chance di rappresentare il leitmotiv di casa Scorpione, specialmente per le prime due decadi che non avranno occhi che per il lavoro.

I mezzani

4° posto Vergine: divertenti. I nati in Vergine parranno accantonare momentaneamente ansietà e problematiche per assumere un mood più spensierato e a tratti divertente, soprattutto con gli amici che non potranno che gradire questo loro atteggiamento.

5° posto Acquario: favori restituiti. Ottime le effemeridi di martedì 24 ottobre per i nati in Acquario che attendono da qualche tempo che un favore gli sia restituito; aiuti di ritorno che giungeranno al cospetto del segno Fisso proprio nel momento ideale.

6° posto Bilancia: serata top. Come se fosse una bottiglia di vino pregiato, questo martedì di ottobre sembrerà migliorare di ora in ora per i nati in Bilancia, in quanto se nella mattinata ci sarà da occuparsi di casa e lavoro, già dal pomeriggio in poi, e ancor di più la sera, l'atmosfera si farà più romantica e stimolante.

7° posto Leone: tempo di staccare. La congiunzione Luna-Nettuno in ottava casa con la quadratura marziale sullo sfondo profumeranno di ritmi frenetici per i nati in Leone. Il segno di Fuoco sarà chiamato a dire qualche "no" e a ritagliarsi del tempo per un po' di sano relax.

8° posto Ariete: rimanere concentrati. Una circostanza avversa potrebbe spazientire i nati in Ariete a tal punto da fargli stravolgere il ruolino quotidiano di marcia, mentre le effemeridi suggeriranno al segno Cardinale di restare ugualmente concentrato e di adempiere ai doveri in programma.

9° posto Capricorno: scoraggiati. Complici dei risultati sottotono al lavoro o un'inattesa ramanzina di un capo, i nati in Capricorno avranno buone possibilità di mettere in campo un pizzico di scoraggiamento nel mondo professionale, ancor di più il terzo decano che parrà anche avere il morale sotto i tacchi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: mancanza d'idee. La sensazione che potrebbero provare i nati in Sagittario sarà di aver pescato dal cilindro ultimamente tante di quelle idee che adesso non sanno più cosa inventarsi per accrescere il bottino economico. In realtà, questa sarà soltanto una fase di transizione dove i lampi di genio latiteranno e dovranno fare di necessità virtù.

11° posto Gemelli: riorganizzazione.

I nati in Gemelli avvertiranno presumibilmente la necessità di fermarsi un attimo per fare un recap della loro situazione attuale, check-point che servirà al segno Mutevole per riorganizzare al meglio la sua esistenza in vista del prossimo futuro.

12° posto Toro: bizzosi. La possibile propensione dei nati in Toro sarà di essere particolarmente suscettibili alle provocazioni o presunte tali, col segno Fisso che si rivelerà nervoso e pronto a rispondere per le rime a chiunque.