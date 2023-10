Durante la settimana astrologica dal 9 al 15 ottobre ci saranno interessanti movimenti nell'ambito astrale. Nel complesso l'oroscopo della settimana sarà favorevole per Vergine, Scorpione e Leone, mentre sarà meno esaltante per Sagittario, Capricorno e Gemelli.

Previsioni astrologiche e classifica settimana sino al 15/10: lo Scorpione si piazza in prima posizione

1 - Scorpione: i nati del segno potrebbero trovare nuova fiducia grazie agli spostamenti astrali di Venere nella Vergine questo martedì e di Marte verso i loro gradi questo venerdì. I giorni più significativi saranno dall'11 al 15 ottobre.

Lunedì è consigliabile prestare attenzione agli affari burocratici, magari rivedendo vecchie bollette o sanzioni amministrative per evitare ulteriori problemi.

2 - Vergine: la settimana sembra promettere concretezza e successi professionali per i nati sotto questo segno, soprattutto nei giorni dell'11, 12 e 13 ottobre. Tuttavia, lunedì e martedì potrebbero essere un po' meno brillanti dal punto di vista emotivo, quindi è consigliabile non dare per scontato il supporto delle persone care.

3 - Leone: la fine del transito di Venere nel segno e il passaggio della Luna Nera nella stessa orbita sembrano stimolare i nati Leone a riaccendere vecchi interessi. Passatempi o passioni dimenticate troveranno nuova linfa grazie alle energie del segno di Fuoco.

4 - Bilancia: la settimana offre un'ottima opportunità per osservare fatti e persone senza preconcetti. Lunedì e nel weekend saranno particolarmente adatti per questa visione ampliata. Negli altri giorni, il segno sarà impegnato a lavorare duramente, specialmente se si tratta di liberi professionisti, per evitare problemi finanziari.

5 - Toro: Venere nel proprio elemento e un breve periodo in Bilancia nel fine settimana spingeranno i nati del segno a cercare nuove collaborazioni e alleanze, soprattutto se operano in settori legati alle avanzate tecnologie.

6 - Ariete: con Mercurio in settima casa i nati del segno dovrebbero concentrarsi sulla routine quotidiana per evitare sensazioni sgradevoli come frustrazione e insofferenza.

Stare nella propria comfort zone può aiutare.

Previsioni e classifica settimana al 15/10: Gemelli in ultima posizione

7 - Pesci: i nati del segno sembrano beneficiare della proprie capacità di adottare caratteristiche di altri segni zodiacali. Questa settimana, ad esempio mostreranno perseveranza come il Capricorno, metodicità come la Vergine e pazienza come il Leone.

8 - Cancro: i nati del segno potrebbero dover affrontare del segno per rasserenare alcuni rapporti. È importante comprendere il punto di vista degli altri e, se necessario, perdonare.

9 - Acquario: questa settimana potrebbe risultare più faticosa del solito per i nati del segno, che potrebbero sentirsi a corto di energie. Soprattutto lunedì, martedì e giovedì, è consigliabile evitare attività non essenziali.

10 - Sagittario: il segno potrebbe sentirsi quasi bloccato da ostacoli astrali questa settimana, ma è importante cercare alternative per raggiungere gli obiettivi desiderati.

11 - Capricorno: con il ritorno del moto diretto di Plutone e il passaggio della Luna attraverso la Croce Cardinale nel fine settimana, i nati del segno potrebbero affrontare la verità su segreti o omissioni. È consigliabile affrontare la settimana con sincerità.

12 - Gemelli: i nati del segno avranno l'opportunità di resettare la loro vita questa settimana, chiudendo il passato e il presente per iniziare di nuovo. Sarà necessaria determinazione e sangue freddo per cogliere questa opportunità.