I jeans a zampa sono i veri protagonisti delle tendenze moda autunno 2023. Ultimamente il capo in questione è stato indossato anche da Ambra Angiolini. Invece Cristina Parodi ha scelto un blazer nero. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione dalle donne di ogni età. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire attentamente tutte le ultime novità a riguardo.

Le tendenze dei prossimi mesi

I jeans a zampa ricordano molto lo stile degli anni '90 e con questi si possono realizzare molti tipi di outfit. Il capo è stato scelto anche da Angiolini che li ha sfoggiati in occasione di un festival internazionale del cortometraggio sul Lago d'Iseo.

L'attrice ha abbinato i jeans a zampa a un crop top. Il capo risulta essere molto originale perché è realizzato con pailettes argento. L'outfit è in perfetta sintonia con tutte le tendenze del momento. Per quanto riguarda lo styling, la conduttrice ha creato una piega liscia con la riga centrale. A impreziosire la chioma non può mancare la curtain bangs che porta aperta sulla fronte.

I dettagli da scoprire

I jeans scelti da Ambra Angiolini sono a vita molto alta, con tasche applicate e bottoni di metallo a vista. La linea a zampa è ideale per definire le forme, ed elevare la silhouette. Con questi pantaloni la conduttrice sembra sempre un'eterna ragazzina. I jeans a zampa risultano essere molto versatili e possono essere utilizzati in ogni occasione.

La lunghezza del capo è studiata appositamente per essere abbinata a una calzatura con il tacco molto alto. Quindi si può optare per uno stivale o le décolleté classiche. L'attrice ha abbinato anche una giacca sartoriale e un crop top. Invece per rendere più casual i jeans a zampa è possibile risvoltare il fondo. In questo caso si possono sfoggiare un pullover a righe, un trench, dei mocassini e una borsa a spalla.

Altro outfit da copiare

Cristina Parodi ha sfoggiato un blazer nero e questo è veramente un must del guardaroba femminile. Si tratta di un modello doppiopetto con i bottoni oro. La giornalista ha abbinato questo capo a un vestito lungo di tonalità burro con i pois neri. L'abito è impreziosito da un fiocco annodato sul collo.

L'outfit di Cristina può essere scelto per una cerimonia autunnale, ma può essere anche indossato in altre occasioni. Ad esempio di giorno può essere portato con una t-shirt bianca, un pantalone sartoriale e dei mocassini. Oppure sono ideali una camicia a righe azzurre o bianca, dei jeans e dei tronchetti con tacco medio. Invece di sera si può optare per un minidress stampato o un tubino nero e delle décolletè. Per i suoi capelli, Parodi ha creato uno styling liscio con la riga centrale.