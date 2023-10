La minigonna animalier è la protagonista della moda dell'autunno-inverno 2023/24. Questo capo recentemente è stato sfoggiato anche da Chiara Ferragni. Invece Caterina Balivo ha indossato dei pantaloni a palazzo. Entrambe le proposte possono essere scelte dalle donne di tutte le età. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire attentamente le novità dei prossimi mesi.

Le tendenze outfit

La minigonna animalier è perfetta per avere uno stile iper femminile. Questa stampa è declinata anche sui blazer o sulle t-shirt per avere un look molto originale.

Chiara Ferragni ha sfoggiato il suo meraviglioso outfit maculato direttamente nella capitale francese. Ovviamente l'influencer ha immortalato il suo look e successivamente l'ha pubblicato sui vari social. Una donna che sceglie la stampa animalier vuole comunicare la sicurezza in se stessa. Ferragni appartiene a questa categoria e ha lanciato la giusta ispirazione per i prossimi mesi.

Alcuni dettagli

Chiara ha scelto una minigonna e un blazer entrambi con stampa leopardata. Inoltre ha aggiunto un top di colore bianco e calze a rete nere. L'outfit è completato da un paio di décolleté in vernice. Il risultato finale è accattivante e raffinato allo stesso tempo. Va ricordato che con la stampa animalier è molto facile sbagliare e quindi bisogna bilanciare attentamente gli accostamenti.

Bisogna assolutamente scegliere dei capi classici e tonalità neutre. Per osare si possono mixare il maculato con il principe di Galles e il tartan. Invece per uno stile eccentrico si può optare per nuance più accese. Ferragni sul suo bob ha creato delle onde molto leggere con la riga centrale. Si può optare anche per uno styling liscio con la riga laterale o a zig zag.

Si possono aggiungere un berretto da baseball, una borsa a tracolla e l'outfit è terminato.

Altre proposte da copiare

Caterina Balivo ha sfoggiato dei meravigliosi pantaloni a palazzo. Quest'ultimi sono realizzati in misto seta e sono perfetti per la stagione autunnale. Precisamente i pantaloni sono di colore rosa pallido, con gamba ampia e abbastanza ariosa.

Sono impreziositi da maxi passanti in vita e pieghe frontali. Il capo in questione è ideale per l'ufficio, una cerimonia o una passeggiata in centro. La presentatrice ha abbinato una camicia a maniche corte con bottoni madreperla. Anche questa è realizzata in crepe misto seta. Caterina ha indossato una sciarpa sottile di maglia e dei sandali con dettagli trasparenti. I pantaloni a palazzo possono essere sfoggiati anche con una t-shirt bianca, una giacca e dei mocassini o sneakers. In questo caso sui capelli si può realizzare il frisé o dei boccoli, come ha fatto anche Caterina.