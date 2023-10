L'oroscopo della giornata di mercoledì 4 ottobre vedrà una bella Luna in Gemelli, che avrà l'occasione di brillare un'ultima volta in amore, mentre Vergine preparerà il terreno per un rapporto migliore con il partner. Mercurio permetterà ai nativi Scorpione di sorridere al lavoro, mentre Acquario sarà più audace con i suoi progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 4 ottobre.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: la Luna e Venere in buon aspetto illumineranno la vostra giornata secondo l'oroscopo.

Single oppure no, riuscirete a trovare il pretesto adatto per poter vivere un rapporto più arrembante con la vostra fiamma. In ambito professionale potrete raggiungere risultati più interessanti se sapete dove andare a mettere le mani. Voto - 8️⃣

Toro: giornata un po’ anonima sul fronte sentimentale. Venere sarà ancora in quadratura, ma poco influente. Tra voi e il partner non ci sarà una grande complicità, ma non causerete nemmeno gravi discussioni. Nel lavoro il vostro operato sarà riconosciuto e apprezzato, grazie anche alla posizione favorevole di Mercurio. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale davvero piacevole secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Venere vi darà il suo sostegno ancora una volta, e insieme alla Luna favorevole, potrete brillare un'ultima volta insieme al partner.

Per quanto riguarda il lavoro le energie non mancheranno, ma dovrete anche essere in grado di evitare imprevisti. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo godibile in amore grazie a un cielo abbastanza sereno. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, che con un po’ di fortuna potrebbe trasformarsi in qualcosa in più. Nel lavoro sarete abili in quel che fate, e i buoni risultati che raggiungerete saranno la prova.

Voto - 8️⃣

Leone: giornata di mercoledì ottima dal punto di vista amoroso. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e non potrete che essere soddisfatti di quanto siete riusciti a fare per il vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete una buona creatività e le energie giuste per raggiungere buoni risultati.

Voto - 9️⃣

Vergine: configurazione astrale sottotono in questo mercoledì di ottobre. La Luna non vi sorriderà, ciò nonostante non mancherà in voi l'ottimismo, e la voglia di preparare il terreno verso una relazione di coppia migliore. In ambito lavorativo avete dimostrato tanto, e non avrete motivo di fare ancora di più, trascurando altri aspetti del vostro mestiere. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un mercoledì positivo dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere saranno in buon aspetto, e il vostro rapporto con il partner si rivelerà tutto sommato tranquillo, piacevole. In ambito lavorativo Marte vi darà sostegno con la possibilità di concludere i vostri progetti senza affaticarvi troppo. Voto - 8️⃣

Scorpione: Venere sarà in cattivo aspetto secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Single oppure no, il vostro atteggiamento nei confronti del partner non sarà dei migliori. Questo cielo sta per migliorare, dunque abbiate pazienza, senza causare litigi. Nel lavoro il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso per concludere efficacemente le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale sottotono in questo mercoledì di ottobre. La Luna sarà in opposizione e, anche se Venere sarà in buon aspetto, potreste non essere così romantici. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie, utili da investire sui vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Capricorno: tra voi e il partner ci sarà una discreta complicità grazie a questo cielo. Secondo l'oroscopo, anche voi single troverete una buona armonia con le persone che più amate.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti molto bene grazie a Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo in lento rialzo sul fronte sentimentale. In questa giornata, la Luna in trigono vi permetterà di meditare su quegli aspetti che vi hanno impedito di vivere un rapporto autentico. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà una giornata entusiasmante per parlare di sentimenti. Con la Luna in quadratura e Venere sempre più vicina nel segno della Vergine, faticherete a sentirvi a vostro agio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro prendetevi il tempo che vi serve per riuscire a proporre progetti ben fatti. Voto - 6️⃣