Le previsioni dell'oroscopo dell'amore per il 26 novembre segnalano un Leone che deve essere più concreto, un Ariete che trascorrerà una domenica non troppo serena e un Acquario che avrà molto da chiarire con la sua dolce metà. Di seguito tutti i dettagli.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il rapporto con la persona amata potrebbe rivelarsi non propriamente sereno, potreste infatti essere protagonisti di qualche screzio che vi metterà di cattivo umore. Cercate di migliorare la situazione, soprattutto per la vostra tranquillità.

Toro: potrebbe essere la giornata adatta per trascorrere del tempo con la vostra dolce metà, sarà sufficiente un divano, una coperta e un bel film.

Cosa ci potrebbe essere di più romantico?

Gemelli: sarà una domenica particolarmente positiva e avrete modo di trascorrere del tempo con la persona che occupa il vostro cuore, non sarebbe male organizzare qualcosa di davvero speciale.

Cancro: la vostra vita di coppia non sta marciando esattamente come speravate, cercate di capire quale potrebbe essere il vostro futuro e non effettuate passi avventati. Fate solamente ciò che vi fa stare bene.

Leone: siate più concreti e parlate con la vostra dolce metà di quanto potreste fare insieme, senza tentennamenti e mettendo i fatti davanti alle parole. Basta fare promesse che poi non possono essere mantenute.

Vergine: alcune vostre riflessioni riguarderanno la sfera sentimentale, coinvolgete anche il vostro partner in quello che deve essere a tutti gli effetti un dialogo costruttivo.

Vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per quel che riguarda il versante amoroso dimostrerete di non essere tranquilli e di attraversare un momento non particolarmente felice insieme alla persona amata. Provate a parlarne con qualcuno e cercate di capire quali siano le problematiche in essere.

Scorpione: l'importante è che continuate a credere in ciò che state facendo, non sottovalutatevi e riuscirete nella vostra impresa sentimentale. Un progetto concreto potrebbe rilanciarvi agli occhi del vostro amore.

Sagittario: potreste trascorrere una giornata davvero speciale insieme alla persona che avete al vostro fianco, fatela sentire importante e non abbiate timore nel mostrare i vostri reali sentimenti.

Capricorno: non mollate facilmente la presa e questo vi fa sicuramente onore, cercate però di capire se ne vale veramente le pena e investite maggiormente sulla vostra relazione sentimentale.

Acquario: la vostra dolce metà potrebbe chiedervi conto di alcune cose che non reputa affatto chiare, se siete in buona fede datele tutti i ragguagli necessari. La vostra lealtà non deve essere messa in discussione.

Pesci: questa giornata potrebbe aiutarvi a comprendere cosa volete fare nei confronti della vostra dolce metà, prendere o lasciare. Non abbiate timore di fare la scelta che ritenete più opportuna.