L'oroscopo del 15 novembre invita i Vergine a essere un po' più cauti in amore. I Pesci, invece, sono organizzati e preparati, ma talvolta bisogna ascoltare anche un consiglio di una persona cara.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: ci sono un po' di situazioni in sospeso che andrebbero chiarite. Non siate polemici e cercate di essere più determinati quando volete raggiungere un obiettivo.

11° Pesci: siete persone tendenzialmente organizzate. Non amate sentirvi dire quello che dovete o non dovete fare. Il consiglio di una persona cara, però, potrebbe tornarvi utile.

10° Leone: nel lavoro siete in procinto di prendere delle decisioni importanti. Siate un po' più flessibili e aperti al dialogo, specie per quanto riguarda i rapporti sentimentali.

9° Scorpione: siete più consapevoli dei vostri desideri e delle vostre potenzialità. A ogni modo farsi un esame di coscienza ogni tanto potrebbe tornare molto utile.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Sagittario: siete veloci nel prendere delle decisioni importanti. Se non sapete bene in che direzione andare, però, non giocate la sorte, ma cercate di pianificare le prossime mosse.

7° Gemelli: dal punto di vista professionale vi sentite un po' sottotono. Ci sono delle novità in arrivo che potrebbero rasserenare un po' la vostra giornata.

Le stelle vi invitano a sorridere.

6° Acquario: in amore vi sentite appagati e sereni, ma cercate di non tirare troppo la corda. Se ci sono delle situazioni in sospeso da risolvere forse sarebbe il caso di affrontarle quanto prima.

5° Bilancia: dopo aver passato dei giorni un po' altalenanti e cupi, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo.

Segni fortunati del 15 novembre

4° in classifica, Vergine: non siate frettolosi in amore. Anche se spesso amate lasciarvi trasportare dagli eventi, ci sono delle situazioni in cui è necessario essere un po' più cauti.

3° Ariete: siete stati un po' introversi ultimamente, ma adesso è tempo di rimettersi in carreggiata. In amore è tempo di osare e di esprimere in maniera onesta quello che avete nel cuore.

2° Capricorno: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Non siate polemici e puntigliosi, ma godetevi questo momento di positività che vi sta capitando senza farvi troppe domande.

1° Cancro: siete favoriti in amore. I single potrebbero avere delle nuove chance, mentre per le coppie è arrivato il momento di fare il salto di qualità.