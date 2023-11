Le previsioni dell'oroscopo del 22 novembre prevedono dei cambiamenti per i Bilancia. Gli Ariete, invece, sono un po' egocentrici.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: nel lavoro è importante tenere gli occhi ben aperti, onde evitare di lasciarsi soffiare qualche idea all'ultimo momento. Cercate di essere un po' più diffidenti sulle cose importanti.

11° Scorpione: le previsioni vi invitano ad essere pazienti. Se avete avuto delle divergenze in amore, allora è il caso di mettere le cose al loro posto.

10° Bilancia: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda i nati sotto questo segno.

Cercate di godervi di più il presente, senza soffermarvi troppo sulle conseguenze delle vostre azioni.

9° Sagittario: ci sono delle belle novità in amore. Il lavoro procede bene, ma dovete cercare di essere un po' più risoluti. Non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere, ma badate di più ai fatti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siete molto propositivi in amore. Nel lavoro, invece, dovete essere spronati per produrre più del dovuto, e questo potrebbe portare a qualche piccolo problema.

7° Cancro: le stelle vi invitano ad essere audaci. Secondo l'Oroscopo del 22 novembre, è necessario essere un po' più flessibili su certe faccende, non potete pretendere di avere sempre ragione voi.

6° Toro: ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario accettare quello che accade e adattarsi. Non è possibile far andare le cose sempre nella direzione che si desidera. Inoltre, tutto accade per una ragione.

5° Ariete: siete molto egocentrici in questo periodo. Amate trovarvi al centro dell'attenzione d essere adulati.

In amore, invece, è importante non darsi mai per vinti, neppure quando vi sembrerà l'unica cosa da fare.

Oroscopo segni fortunati del 22 novembre

4° in classifica Leone: i single potrebbero avere delle ottime opportunità in questo periodo. Nel lavoro, se volete fare un salto di qualità, dovete investire un po' di più s voi stessi ed essere disposti a correre qualche rischio.

3° Vergine: siete di poche parole in questo periodo, di solito preferite andare al sodo, invece di girare attorno alle cose. In certi casi, però, un po' di diplomazia non guasta.

2° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 22 novembre vi invitano a giocare d'anticipo in amore. Siate audaci e non fermatevi alle apparenze. Il lavoro procede bene e potreste ricevere una sorpresa.

1° Capricorno: siete molto occupati in questo periodo. Ci sono molte cose a cui badare e la vostra mente è piena di pensieri. In amore ci sono degli ottimi cambiamenti in arrivo, non è escluso un passo importante.