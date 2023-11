Le previsioni dell'oroscopo del 5 novembre invitano i Capricorno a fare un po' il punto della situazione. I Pesci, invece, sono un po' troppo gelosi e ha tratti ossessivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: siete molto gelosi delle vostre cose sia dal punto di vista materiale che spirituale. A ogni modo cercate di non essere troppo oppressivi, altrimenti potreste sortire l'effetto inverso.

11° Bilancia: siate un po' più riconoscenti per ciò che avete. Non pensate sempre a ciò che desiderereste, altrimenti potreste mostrarvi frustrati.

10° Ariete: lasciatevi andare un po' di più in amore, ci sono delle nuove esperienze che potrebbero interessarvi. Non precludetevi la possibilità di fare nuove conoscenze solo a causa dei vostri pregiudizi.

9° Toro: siete molto passionali, e per questo motivo è necessario approfittare di questo momento. In amore potete concedervi qualche piccolo sfizio. Nel lavoro, invece, è necessario mantenere la calma e la concentrazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: siete un po' introversi in questo periodo e la cosa potrebbe portarvi a perdere delle occasioni importanti. Dal punto di vista sentimentale è necessario fare un po' di ordine.

7° Scorpione: alti e bassi per quanto riguarda l'umore.

Vi sentite particolarmente carichi e concentrati, quindi sarebbe il caso di cogliere al volo certe occasioni. Nel lavoro arriveranno delle soddisfazioni.

6° Sagittario: mantenete la calma, Spesso vi lasciate sopraffare dai vostri pensieri e dalle preoccupazioni. Vivete di più alla giornata.

5° Acquario: siete un po' polemici e la cosa potrebbe causare qualche malumore.

A ogni modo sia in amore che nel lavoro stanno per arrivare delle belle notizie. Cercate di farvi trovare pronti.

Primi quattro segni

4° in classifica, Capricorno: ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario fermarsi un attimo e fare il punto della situazione. Se i pro superano i contro, allora non vale la pena prendersela per cose futili.

3° Cancro: non amate trovarvi in situazioni in bilico, dove non avete la possibilità di sapere come andrà a finire. A volte, però, l'incertezza è in grado di fornire un alto livello di eccitazione.

2° Leone: dovete giocare duro se volete ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati. Caratterialmente non siete delle persone che si arrendono facilmente, pertanto perché cominciare proprio adesso?

1° Vergine: dovete approfittare della Luna favorevole per lasciarvi andare in amore. Nel lavoro potreste ricevere una bella notizia.