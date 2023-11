L'oroscopo dell'amore e della fortuna di giovedì 2 novembre 2023 vede in cima alla classifica i nati sotto i segni di Terra, in particolar modo la Vergine. In ribasso invece potrebbero esserci quelli di Aria, accompagnati da qualcuno di Acqua come il Cancro.

L'oroscopo di giovedì segno per segno: Leone fortunato

1° Vergine: regalarvi qualche piccolo strappo alla regola rinvigorirà sia il corpo che la mente. Gli affari potrebbero subire una forte impennata dovuta principalmente all'avanzamento della vostra carriera. Anche in amore ci sarà una vera rivoluzione.

2° Capricorno: essere sempre sulla cresta dell'onda sia in amore che negli affari decreterà una giornata fortunata. Gli affetti creeranno un clima di complicità davvero unico, mentre nella squadra di lavoro ogni incomprensione verrà spazzata via.

3° Toro: lasciarvi trasportare dalle vicende amorose di questa giornata significherà regalarvi dei momenti colmi di spensieratezza e buonumore. Non penserete molto alle delusioni, anzi saranno completamente dimenticate. Sul lavoro avrete una bella grinta.

4° Leone: ci sarà un rialzo complessivo della fortuna che toccherà sia l'ambito sentimentale, con qualche piccola sorpresa piacevole nella coppia, che quello finanziario. Anche le energie saranno all'altezza delle aspettative, ma evitate di stancarvi troppo.

Sorprese per Ariete

5° Sagittario: relegare ai sentimenti qualcosa che invece dovreste prendere con maggior raziocinio sarà un atteggiamento molto controproducente. Incentivare gli incontri sarà un obiettivo che perseguirete con il massimo successo.

6° Ariete: sorprese. L'amore potrebbe portare una sorpresa. Incentivare l'armonia in questo periodo potrebbe essere un metodo per ristabilire la comunicazione in modo sano e coinvolgente anche in famiglia.

Sarete dl buonumore anche sul posto di lavoro.

7° Acquario: essere efficienti in questo momento potrebbe essere più che fattibile sul posto di lavoro. In amore invece ci saranno troppi alti e bassi per considerare la vostra relazione stabile dal punto di vista emozionale. Vivrete delle ottime distrazioni in serata.

8° Gemelli: l'amore attraverserà un periodo di stallo.

Invece in famiglia ci sarà una buona comunicazione e voglia di stare insieme per curare qualche ferita del passato. Potreste avere una serata molto appagante con le amicizie. Farete molta più fatica sul lavoro rispetto al solito.

Scorpione ottimo in amore

9° Scorpione: farete qualche piccolo passo in avanti in amore grazie al dialogo e alla volontà di trascorrere del tempo insieme alla persona amata. Sul lavoro si creeranno delle incomprensioni che influiranno negativamente sulle prestazioni da impiegare per i progetti.

10° Cancro: infondervi del buonumore sarà piuttosto difficile, forse a causa di qualche vicenda passata che, nel corso delle scorse giornate, vi ha messo sotto pressione. L'ausilio della persona amata potrebbe anche risvegliare della passione sopita.

Non ci saranno molte energie sul piano professionale.

11° Pesci: le energie saranno pericolosamente in calo, per cui sarebbe meglio prendersi una pausa e fare qualcosa di diverso dal solito, senza però eccedere con le spese.

12° Bilancia: fare attenzione sia all'ambito sentimentale che a quello di stampo lavorativo sarà doveroso nei vostri stessi confronti. In amore ci sarà la necessità di tagliare i ponti, così come nelle amicizie. Sul lavoro dovreste cercare di essere il meno intransigenti possibile, perché potreste creare malumori.