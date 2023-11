In vista della settimana dal 20 al 26 novembre l'oroscopo anticipa le occasioni che potrebbero presentarsi per i vari segni zodiacali. L'Ariete, ad esempio, potrebbe ricevere qualche buona notizia in ambito economico e non solo, così come il segno della Vergine potrà finalmente imboccare una strada da tempo desiderata. Chi è nato sotto al segno dei Pesci avrà la possibilità di mettersi alla prova su più fronti, mentre la Bilancia riuscirà a trovare la concentrazione necessaria per riuscire a collezionare qualche vittoria.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - la settimana in questione si rivelerà utile e positiva per coloro che hanno deciso di intraprendere una nuova esperienza lavorativa, ma non solo. Nei prossimi giorni potrebbero sopraggiungere interessanti notizie in grado di portare il sorriso sotto vari ambiti, da quello lavorativo a quello economico, senza tralasciare le amicizie e la sfera sentimentale. Nonostante ciò, è sempre consigliato non abbassare la guardia ed evitare di adagiarsi troppo sugli allori.

Toro - le buone notizie giungono solo se le si osserva dalla giusta angolazione. Concentrarsi esclusivamente sugli aspetti negativi di una determinata situazione non permette di venirne fuori, aumentando il rischio di cadere in un turbine di emozioni negative.

Per trionfare bisogna essere in grado di osservare le sfumature con positività, crescendo ed ampliando la propria mente. Chi riuscirà in questo potrà collezionare qualche vittoria in più.

Gemelli - avvertire la stanchezza non è strano, soprattutto in un periodo in cui è richiesta la massima concentrazione. Per raggiungere alcuni degli obbiettivi prefissati è necessario mettersi in gioco, in alcuni casi consumando più energia di quella accumulata.

Ritagliarsi un attimo di riposo, anche all'interno delle varie giornate lavorative e di studio, non è mai sbagliato.

Cancro - la settimana potrebbe rivelarsi utile per riuscire a mantenere alti e produttivi gli affari. Riuscire a tenere i ritmi creati, però, sarà consentito solo se si riuscirà a sistemare definitivamente quelle situazioni lasciate in sospeso.

Affidarsi all'aiuto ed alla vicinanza delle persone care potrebbe essere utile.

Leone - la fortuna si paleserà durante le prossime giornate, rendendo il Leone uno dei segni più positivi dell'intero periodo. Sfruttare l'ottimale posizione astrale non sarà semplice, almeno fino a quando non si farà chiarezza su quelle che sono le proprie priorità ed i propri desideri. Ritagliare qualche attimo da dedicare alla meditazione sarà più utile del previsto.

Vergine - è possibile ricevere qualche buona notizia. Desiderare di migliorare la propria vita, anche solo economicamente, non è sbagliato, ma bisogna ricordarsi che per realizzare i propri desideri è richiesto uno sforzo continuo e duraturo. Chi riuscirà a muovere il primo passo senza tirarsi indietro potrebbe riuscire in quel compito in cui molti hanno fallito.

Previsioni e oroscopo settimanali da Bilancia a Pesci

Bilancia - ora ci sarà la possibilità di realizzare i propri sogni e per farlo necessitano di grande concentrazione. Relegarsi per qualche minuto in sé, riflettendo si ciò che si vuole dalla vita e sui sentieri da percorrere per riuscirci, si rivelerà un tassello quasi fondamentale. Attenzione, però, a non allontanare le persone amate.

Scorpione - le previsioni dell'Oroscopo sembrano essere ottimali. Dopo giornate trascorse ad arrancare, finalmente si avrà la possibilità di emergere e tirare un sospiro di sollievo. La nuova settimana di novembre sembra avere in serbo attimi di gioia e serenità per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione.

Chi ha intenzione di fare il grande passo in ambito relazionale dovrebbe assolutamente approfittare di questa occasione.

Sagittario - l'oroscopo di questa settimana si rivela essere migliore del previsto. Sfruttare la giornata di lunedì per consolidare i rapporti lavorativi e mettersi in gioco aiuterà in quello che si può considerare come lo sprint iniziale di una lunga corsa. Per ottenere vantaggi bisogna essere in grado di procurarseli lungo il cammino, ed in molti casi potrebbe essere necessario farsi dei nuovi alleati.

Capricorno - non tutte le cose possono essere fatte o ottenute in maniera repentina. In alcuni casi, come adesso, è necessario rimboccarsi le maniche e risolvere le situazioni lasciate in sospeso prima di pensare ad andare avanti.

Avviare un'attività, qualunque essa sia, necessità di serenità mentale e conoscenze approfondite che non possono essere ottenute nell'imminente. Pazientare e attendere un periodo migliore potrebbe essere la ideale.

Acquario - il segno zodiacale in questione potrà finalmente gioire per essere riuscito a collezionare vittorie anche laddove si temeva di perdere. Condividere le proprie sensazioni con le persone amate migliorerà sia l'autostima che i rapporti interpersonali. Allo stesso modo, confrontarsi e chiedere aiuto su come poter risolvere tutte quelle situazioni che non sono andate come sperato, si rivelerà importante.

Pesci - la settimana in questione sarà utile al segno per riuscire a tenere uniti tutti i tasselli della propria vita.

Concentrarsi in un'unica direzione non sarà semplice e spesso non sarà neanche consigliato, motivo per cui sarebbe opportuno fermarsi un attimo a riflettere. Il traguardo è abbastanza vicino, ma basta un passo falso per mandare in fumo giorni e mesi di sacrifici.