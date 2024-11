L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre annuncia un periodo interessante per quanto riguarda il Toro e la Vergine, con i primi che riceveranno in particolare delle buone notizie sul lavoro.

Di seguito tutti i dettagli.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - nell'aria sembrano esserci delle turbolenze un po' insolite, specialmente per quanto riguarda le relazioni interpersonali che potrebbero subire delle leggere variazioni. Qualche discussione potrebbe nascere a causa di motivazioni a volte futili, incrementate da un periodo non poco stressante per i nativi dell'Ariete.

Attenzione a non tirare troppo la corda: nelle prossime giornate sarà opportuno stringere i denti e cercare di mantenere la calma il più possibile.

Toro - come già anticipato, i nati sotto al segno del Toro potrebbero ricevere qualche buona notizia. Le previsioni infatti preannunciano l'arrivo di importanti novità sotto vari aspetti, dall'arrivo di una nuova occupazione alla nascita di relazioni che, a lungo andare, saranno in grado di portare alla costruzione di progetti e situazioni interessanti.

Gemelli - il segno zodiacale in questione potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. Con gli astri che hanno deciso di volgere il proprio sguardo anche a favore dei Gemelli non si può che attendere l'arrivo di giornate piene di entusiasmo e serenità.

Se si stanno attraversando momenti felici, potrebbe essere il caso di condividere il tutto anche con le persone care.

Cancro - la settimana che sta per nascere, secondo le previsioni dell'Oroscopo, non sarà certo tra le più tranquille per il segno del Cancro. Qualche nota di nervosismo potrebbe sopraggiungere già a partire da lunedì, avviandosi verso un weekend sottotono a causa di Venere che cambierà la propria rotta dalla giornata di mercoledì.

Riuscire a non creare discussioni potrebbe risultare complicato, ma sarà necessario impegnarsi per non rovinare definitivamente i rapporti interpersonali.

Leone - un segno zodiacale grintoso già di suo non può che dare il meglio di sé nel periodo che sta arrivando. Marte offrirà il proprio favore permettendo al Leone di sfoggiare la parte migliore in ambito lavorativo, cercando così di eccellere e farsi notare dai cosiddetti "piani alti".

Sperare in una promozione, o anche in un aumento di stipendio, non è certo una cattiva idea.

Vergine - dopo un periodo trascorso in preda all'ansia e al nervosismo, anche il segno della Vergine non può che tirare un sospiro di sollievo. L'oroscopo della settimana che sta per sopraggiungere preannuncia l'arrivo di momenti di relax e serenità che potranno essere trascorsi in solitudine o condivisi con le persone amate. In ogni caso, riuscire a ritrovare l'equilibrio nella propria vita non sarà un'impresa complicata.

Oroscopo e previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - quella che sta per nascere potrebbe non essere una tra le settimane migliori per la Bilancia. L'allontanamento di Venere potrebbe portare un po' di nervosismo all'interno della vita di coppia, causando così la nascita di qualche piccola, ma fastidiosa, discussione.

In momenti come questi è consigliabile cercare di evitare ogni genere di discussione, soprattutto per chi, coma il segno in questione, tende a portarle per le lunghe.

Scorpione - buone notizie giungeranno per i nativi dello Scorpione facendosi portatrici di gioia. Rallegrare le prossime giornate non sarà quindi complicato e si potranno sfruttare le energie accumulate per iniziare ad aggiungere qualche mattoncino più solido al proprio futuro. Attenzione però a non fare tutto da soli: le persone care sono pronte a dare una mano nel momento del bisogno.

Sagittario - anche il Sagittario si ritroverà a dover affrontare un periodo senza la presenza costante di Venere, immergendosi in situazioni poco piacevoli sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che le amicizie.

Stringere i denti fino al weekend sembra essere l'unica cosa plausibile da fare, soprattutto considerando le novità che potrebbero arrivare.

Capricorno - le previsioni della settimana in questione non possono che tingersi di colori luminosi e gioiosi, specialmente considerando il rapido avvicinamento di Venere pronta a portare gioia e serenità nelle varie giornate. Uno dei consigli che si può dare in un periodo come questo è quello di lasciarsi avvolgere dalle emozioni, condividendo con il partner e con le persone amate ogni singolo momento.

Acquario - il tanto temuto stress non può sempre essere tenuto sotto controllo. Ci sono momenti in cui varie situazioni portano ad un accumulo eccessivo, cercate di scaricarvi.

Lasciarsi logorare dal nervosismo non ha alcun giovamento ed è importante crearsi una valvola di sfogo da poter sfruttare in quei casi in cui "tutto risulta insopportabile".

Pesci - la nuova settimana di novembre sembra volersi fare portatrice di gioia e serenità anche per il segno zodiacale dei Pesci. Venere offrirà il proprio favore già a partire dalle prime giornate, rendendo il segno zodiacale in questione uno tra quelli maggiormente fortunati. Circondarsi di persone amate non farà altro che aggiungere ancora più gioia al periodo in questione.