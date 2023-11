Secondo le previsioni astrologiche di giovedì 16 novembre 2023 la Vergine sarà in testa alla classifica, seguita dall'Ariete e dal Sagittario, mentre i Gemelli, il Toro e i Pesci si ritroveranno alle ultime posizioni. Di seguito approfondiamo i dettagli dell'oroscopo con la relativa classifica giornaliera.

Predizioni astrologiche di giovedì 16 novembre con classifica: Vergine in vetta alla classifica

1° Vergine: le stelle vi invitano a essere più intraprendenti in amore, in particolare delle ottime opportunità si aprono per nuove avventure. Siate saggi nel distinguere le cose importanti da quelle effimere.

2° Ariete: non permettete a nessuno di condizionare il vostro umore, sia in positivo che in negativo. Siate i padroni della vostra vita e delle vostre scelte. Sul fronte lavorativo potrebbe esservi in arrivo una promozione.

3° Sagittario: dopo momenti di indecisione, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Utilizzate gli errori passati come insegnamenti per intraprendere le strade giuste.

4° Scorpione: in amore regna la tranquillità, ma evitate di dare per scontate le cose. Nel lavoro riflettete sulle discussioni passate e cercate di comprendere i vostri errori per migliorare.

5° Capricorno: siete molto esigenti in ambito lavorativo, ma ora fate attenzione a non tirare troppo la corda.

La sicurezza potrebbe vacillare se vi spingete troppo oltre.

6° Cancro: l'Oroscopo vi incoraggia a perseverare per raggiungere i vostri obiettivi. La vita può mescolare le carte, voi dovete dimostrare di essere abili giocatori.

Previsioni zodiacali di giovedì 16 novembre con classifica: Gemelli, Pesci e Toro in difficoltà

7° Leone: le stelle vi spingono a essere più intraprendenti in amore.

Siete in un periodo positivo, ma dovete essere pronti a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno.

8° Bilancia: se tenete veramente a un rapporto, non arrendetevi facilmente. Sul fronte lavorativo, mantenete alta la guardia, poiché non tutti si comportano come dovrebbero.

9° Acquario: nel lavoro concedetevi qualche momento di relax se possibile.

Staccare la spina potrebbe essere benefico per la vostra produttività.

10° Pesci: la vostra diligenza sul lavoro è ammirevole, ma non legatevi troppo ai beni materiali. Cercate di avvicinarvi alle cose che hanno un valore emotivo più profondo.

11° Gemelli: l'oroscopo del 16 novembre vi invita a essere più lungimiranti. In amore agite attivamente invece di aspettare che l'altro faccia il primo passo.

12° Toro: siate più flessibili e risoluti sul lavoro. In amore, potrebbero sorgere malumori, ma con un dialogo cauto, potrete trovare un compromesso.