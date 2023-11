L'oroscopo della giornata di lunedì 6 novembre prevede uno Scorpione più rilassato sul fronte amoroso grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto, mentre Pesci sarà un po’ ostile. Acquario potrebbe essere un po’ troppo passivo in amore, mentre Gemelli dovrà trovare la giusta direzione, in amore e al lavoro.

Previsioni di lunedì 6 novembre 2023 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà discretamente bene. Il rapporto con il partner si rivelerà sereno e sufficientemente affiatato, e potrete trascorrere una bella giornata. In ambito lavorativo non sempre avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio.

Voto - 7️⃣

Toro: previsioni in miglioramento a inizio settimana. Con il partner ci sarà un'intesa migliore, regolata dalla presenza benefica della Luna e di Venere. Anche voi single riuscirete a essere più socievoli. Sul fronte professionale faticherete a stare dietro ai tanti progetti in corso d'opera. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale difficile. In amore non ci sarà una splendida intesa con la persona che amate a causa della Luna e Venere in cattivo aspetto. Se siete single preferirete spendere più tempo per voi stessi. In ambito lavorativo avrete bisogno di trovare la giusta direzione per i vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale appagante. Riuscirete a entrare facilmente in empatia con la persona che amate e a comprendere le emozioni che prova.

In ambito lavorativo potrete contare su un ottimo cielo formato da Marte e Mercurio in trigono, oltre che Giove in sestile. Con il giusto impegno sarà possibile mettere a segno importanti obiettivi. Voto - 9️⃣

Leone: anche se la Luna lascerà il vostro cielo, il rapporto con l'anima gemella si rivelerà abbastanza interessante da permettervi di godere di una splendida giornata insieme.

Sul fronte professionale i progetti faticheranno a prendere il volo a causa di alcuni imprevisti, soprattutto di stampo economico. Voto - 7️⃣

Vergine: questo cielo avrà occhi solo per voi. Sul fronte sentimentale ci penseranno Luna e Venere in congiunzione a permettervi di godere di una relazione matura e romantica, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito lavorativo godrete del supporto di Marte, Mercurio e Giove per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Bilancia: il lavoro assumerà un ruolo importante in questo periodo. Sarete piuttosto vicini a determinati obiettivi che cercherete di raggiungere con tutte le vostre forze, nonostante i tanti ostacoli da superare. In amore la relazione di coppia sarà stabile, forse però meno romantica del solito. Voto - 7️⃣

Scorpione: inizierete bene questa nuova settimana. La Luna agirà nuovamente a vostro favore e con Venere in sestile arriveranno bei momenti da vivere con il partner. Rilassatevi e godetevi tutto il bello che la vita vi darà. Sul fronte professionale Marte vi darà energie a sufficienza per poter gestire i tanti progetti in corso, mentre Mercurio porterà idee interessanti da sviluppare.

Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in quadratura dal segno della Vergine potrete sentirvi un po’ spaesati dal punto di vista sentimentale. Sarà difficile anche solo cercare il dialogo con la persona che amate, soprattutto per i nati nella prima decade. In ambito professionale ve la caverete piuttosto bene, anche se spesso sarete distratti. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere vi metteranno nelle condizioni giuste per manifestare in modo sincero le vostre emozioni. In ambito lavorativo sarete coordinati, pieni di energie e con una sufficiente forza di volontà per portare a termine i vostri progetti con ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un inizio di settimana poco intenso in ambito amoroso.

Potreste vivere il vostro rapporto in modo passivo, con pochi spunti per cercare di dare maggiore enfasi al vostro rapporto. Sul fronte professionale ci saranno diversi imprevisti da risolvere, che potrebbero causarvi un certo stress. Voto - 6️⃣

Pesci: Luna e Venere in opposizione dal segno della Vergine potrebbero rendervi un po’ ostili nei confronti della persona che amate. Anche voi single potreste preferire isolarvi e pensare un po’ di più a voi stessi. Nel lavoro ve la caverete bene, anche se preferirete concentrarvi di più nei vostri progetti individuali. Voto - 6️⃣