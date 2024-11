L'oroscopo dal 2 all'8 dicembre rivela che sarà una settimana piena di momenti rilassanti per i nati del Toro che hanno una relazione d’amore. Per i nati in Cancro sarà una settimana movimentata, alla ricerca di emozioni forti. I single dell’Ariete che sono stanchi della vita solitaria troveranno presto l’anima gemella. Allo Scorpione le stelle consigliano di non mischiare gli affari economici con quelli sentimentali. Per quanto riguarda la sfera finanziaria, per le persone del Leone potrebbe esserci una sorpresa piacevole. Per il Capricorno, invece, è arrivato il momento di risolvere problemi di natura finanziaria.

In seguito approfondiamo i dettagli per tutti con le relative pagelle settimanali.

Il clima amoroso e finanziario durante la prima settimana di dicembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Con Saturno che influenza il settore della coppia, il vostro rapporto non sarà particolarmente stretto: vi annoierete e vi allontanerete. Inoltre, non sarete in vena di fare concessioni. Eppure, questo è il momento di fare appello alle vostre qualità di comprensione e tolleranza. Single, stufi della solitudine? Sotto l'influenza di Nettuno, non avrete problemi a trovare l'anima gemella. Vi piace qualcuno? Allora non esitate a dichiarare il vostro amore: è risaputo che la fortuna favorisce gli audaci. Sul fronte finanziario, il pianeta Giove sarà in buon aspetto per tutta la settimana: una manna dal cielo!

Sarete protetti dalla fortuna e potrete concludere i prossimi mesi in bellezza. Non esitate a chiedere un bonus di qualche tipo, perché questa volta avrete tutte le possibilità di ottenerlo. Voto: 7,5

Toro – Sarete risparmiati dalle tempeste emotive e potrete assaporare deliziosi momenti di relax e benessere con il vostro partner.

Questa armonia coniugale vi porterà anche un profondo equilibrio interiore. Single, con questo aspetto del Sole la vostra vita sentimentale puzzerà di zolfo! Il vostro cuore sarà messo sottosopra. Preferirete le relazioni pericolose a quelle tranquille. Cercherete di vivere l'amore sulle montagne russe e i vostri piaceri si riveleranno tanto intensi quanto variegati.

Le vostre finanze non andranno male, ma le stelle vi porteranno a sperperare: sarete tentati di buttare i soldi dalla finestra senza preoccuparvi troppo del domani. Sarà difficile resistere all'impulso di comprare cose che poi si riveleranno completamente inutili o almeno non indispensabili. Ricordate di frenare la vostra voglia di fare spese pazze. Voto: 8

Gemelli – Negli ultimi tempi la vostra vita sentimentale non è stata facilitata dalle stelle. Se siete sposati, probabilmente avete avuto difficoltà a fare le piccole concessioni necessarie per il vostro nido d’amore. Se vivete da soli, il vostro atteggiamento non è stato di grande aiuto nelle conquiste amorose, ma questa volta sarete finalmente pronti ad accettare la vita così com'è.

Più disponibili, più tolleranti, avrete finalmente diritto alla felicità. L'impatto di Mercurio potrebbe portarvi un colpo di fortuna o, al contrario, situazioni finanziarie confuse e deludenti. In ogni caso, l'Oroscopo consiglia di essere molto prudenti, se volete scombussolare il vostro equilibrio finanziario. Evitate di fare acquisti troppo costosi, di indebitarvi e di fare investimenti rischiosi. Voto: 7

Cancro – Con questa configurazione astrologica, i single troveranno finalmente l’amore con la A maiuscola. Tra voi e il vostro nuovo amore ci sarà un'intesa meravigliosa, tanto da darvi il coraggio di vivere! La vostra vita di coppia sarà tutt'altro che tranquilla. Sarete alla ricerca di emozioni forti e il vostro coniuge si renderà subito conto che non siete affatto disposti a offrirgli un tranquillo conforto emotivo.

Al contrario! Gli aspetti materiali e finanziari avranno la priorità. Alcune persone riceveranno una somma di denaro inaspettata. Sarà il periodo giusto per cercare casa, o per concludere un affare immobiliare. Vi toccherà affrontare spese di ogni tipo. Voto: 7,5

Previsioni dell’oroscopo dal 2 all’8 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se siete single, fate attenzione all'impulsività di Mercurio nel posto sbagliato! Attenzione a non fare scelte d'amore decisive che non sono in linea con il vostro carattere. Prendete un impegno duraturo solo se siete assolutamente sicuri di voi stessi, altrimenti vi troverete in una situazione inestricabile da cui sarà molto difficile uscire. La vostra vita di coppia, sotto l'ala protettiva di Venere, dovrebbe svolgersi sotto i migliori auspici.

Urano sarà in aspetto favorevole. Ciò significa che, in linea di massima, il vostro equilibrio finanziario non sarà un problema. Detto questo, questa configurazione di Giove, che è un importante fattore di fortuna, può avere un effetto, tra l'altro, sulle vostre finanze. Allora perché non tentare la fortuna in qualche investimento importante? Chissà, potreste avere una piacevole sorpresa. Voto: 8

Vergine – Plutone vi renderà audaci e passionali, quasi troppo! Attenzione a non rompere un rapporto amoroso, che è valido sotto molti aspetti. Sentirete il grande bisogno di vivere una relazione stabile, con qualcuno che accetti i vostri capricci e la cui personalità rispecchi fedelmente la vostra. Non lasciate quindi che le passioni fugaci vi facciano girare la testa.

Sarete più che mai attratti dalle cose belle. Potreste fare degli acquisti interessanti grazie al bellissimo aspetto della Luna, ma fate attenzione a non indebitarvi. Voto: 7,5

Bilancia – Coppie, avrete intensi bisogni emotivi, chiedendo al vostro partner affetto e prove del suo amore. Ma solo moderando la vostra avidità di conquiste riuscirete a superare questa settimana in allegria e felicità. Se siete single, sotto la spinta di Venere, non esiterete più a legare la vostra vita a quella di un’altra persona. Nonostante l'attaccamento alla vostra indipendenza e libertà, questa volta vincerà il desiderio di vivere una storia d’amore. Il vostro senso dell'opportunità, ben affinato dall'azione di Mercurio, vi permetterà di contare su una certa fortuna finanziaria.

Ma fate attenzione a non allontanarvi troppo dalla legge e a saper rifiutare offerte dubbie. Voto: 7,5

Scorpione – Questo aspetto di Marte metterà sotto i riflettori la vostra vita sentimentale. La passione sarà all'ordine del giorno, causando un rinnovato entusiasmo per le coppie o un amore a prima vista per molti single, ma anche un forte rischio di litigi! Cercate di non aggiungere benzina al fuoco. Fate attenzione a non mescolare le questioni di denaro con i sentimenti, perché ciò potrebbe causare problemi difficili da risolvere. Evitate anche di prestare soldi, perché potreste non rivederli più, nonostante la genuina buona volontà del debitore.

Voto: 7,5

Le pagelle sull'amore e denaro per la settimana 2-8 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Mercurio sarà in aspetto armonico. Questo vi promette relazioni vivaci e piacevoli, ma sarete molto idealisti. Se siete single, accetterete di cedere all’amore solo se incontrerete un vero semidio o una creatura da sogno. Godrete di una certa fortuna finanziaria o, per lo meno, non avrete difficoltà finanziarie di cui preoccuparvi. Ma attenzione all'influenza di Saturno: cercate di tenere qualche risparmio sul conto corrente, perché presto vi tornerà utile. Voto: 7,5

Capricorno – I rapporti con il partner diventeranno sempre più complicati. Vi sentirete costretti a ricorrere a mezze verità o addirittura a bugie.

E poiché una bugia tira l'altra, molto probabilmente vi caccerete in situazioni scomode. I cuori solitari del segno raggiungeranno una tranquillità sentimentale: il periodo di penitenza sta per finire. La vostra anima gemella si farà viva quando e dove meno ve lo aspettate. Se ci sono problemi finanziari, cercate di risolverli subito. Approfittate della buona influenza di Saturno per affrontarli seriamente: avrete buone probabilità di successo. Voto: 7

Acquario – Venere e Marte proteggeranno la vostra vita di coppia. Il vostro partner sarà attento, romantico e comprensivo. Non deludetelo rifugiandovi nell'indifferenza. Se siete single, avrete voglia di innamorarvi, ma attenzione: lanciatevi in un'avventura solo se avete la sensazione che durerà.

Ci sono buone probabilità di incontrare la persona dei vostri sogni. Venere vi darà un’importante lezione di finanza. Questo astro è un sostenitore incondizionato della virtù, della parsimonia e di una certa frugalità. Vi consiglierà di fare molta attenzione ai soldi e vi inviterà a usarli con saggezza. Voto: 8

Pesci – Sarà una settimana da sogno sia per le coppie datate che per quelle fresche. Single, non cercate di sedurre con ogni mezzo, soprattutto con la menzogna. Forse è per una semplice mancanza di fiducia in voi stessi che nascondete o abbellite la verità su di voi, ma la persona interessata non la digerirà facilmente quando scoprirà di aver conosciuto una persona diversa da quella che siete.

La vostra situazione finanziaria sarà sotto i migliori auspici. Sarete in grado di controllare le vostre spese e di gestire le vostre risorse materiali in modo efficiente. In questo periodo sarete in grado di effettuare le transazioni più redditizie. Voto: 9