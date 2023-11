L'oroscopo della fortuna di martedì 7 novembre 2023 vede i segni di Aria avvantaggiati da sorprese e situazioni che porteranno in alto la carriera, così come i segni di Acqua. Tra i favoriti spiccheranno Gemelli e Pesci.

L'oroscopo della fortuna di martedì: Gemelli intraprendenti

1° Gemelli: lavoro al top. Intraprendenza, fortuna e lavoro di squadra saranno i tre elementi fondamentali per poter avere successo in questa giornata e il vostro segno dello zodiaco li avrà tutti. Avrete una creatività impeccabile.

2° Pesci: state ripartendo con entusiasmo e voglia di cooperare con la squadra di lavoro.

La fortuna vi darà quel tocco in più che necessita per le questioni di carattere burocratico da concludere il prima possibile. Farete faville nel tempo libero.

3° Scorpione: successi. Non faticherete nel fare incetta di successi, soprattutto quelli di stampo finanziario. Le sorprese potrebbero far parte del vostro pomeriggio, specialmente se riverserete tutte le energie verso un progetto particolarmente importante.

4° Acquario: i guadagni saranno più che eccellenti per potervi togliere qualche piccolo sfizio oppure per poter favorire investimenti e shopping. Fare sorprese sul posto di lavoro oppure in famiglia sarà divertente e al tempo stesso incrementeranno l'autostima.

Cancro soddisfatto

5° Cancro: gli affari sapranno come soddisfarvi.

Sul lavoro vi sentirete molto più apprezzati e anche più richiesti. La vostra abilità potrebbe essere riconosciuta a livello ufficiale, dando modo anche alla carriera di procedere nella giusta direzione.

6° Toro: sarà un periodo molto appagante sia per chi lavora sia per chi sta cercando lavoro. Avrete a che fare con qualche esperienza professionale che vi piacerà particolarmente.

Grazie alla vostra perspicacia riuscirete a sbrogliare una matassa sul posto di lavoro piuttosto ingarbugliata.

7° Bilancia: riacquisterete fiducia in voi stessi. Avrete del tempo per riposarvi e sfruttarlo potrebbe andare solamente a vostro vantaggio. Farete qualche passo indietro su un progetto molto difficile da realizzare.

8° Ariete: dovrete fare un po' di conti per le giornate future, dando maggiore importanza alle questioni di carattere quotidiano. Nella squadra di lavoro l'entusiasmo potrebbe calare drasticamente, ma lavorare in solitaria porterà i suoi vantaggi.

Vergine seria

9° Vergine: relegare qualche progetto su cui non siete del tutto sicuri sarà un modo per prendere più seriamente non solo voi stessi, ma anche coloro che vi circondano. Acquisterete una promozione sul lavoro che però porterà con sé delle responsabilità molto grosse.

10° Sagittario: le vicende che vi vedranno coinvolti, in quanto facenti parte di una squadra poco collaborativa, vi porteranno a guardare altrove e a desiderare un forte salto di qualità.

Al momento però non ci saranno molte possibilità all'orizzonte, dovrete accontentarvi di qualche piccola sorpresa.

11° Leone: farete fronte a qualche responsabilità molto importante che vi porterà a un periodo di stress sia fisico che mentale. Non avrete voglia di fare qualcosa di più né a casa né sul lavoro, per cui una pausa sarà necessaria per ricaricare le batterie.

12° Capricorno: farete incetta di passatempi. La necessità di riposo e di distrarvi dal lavoro si farà sempre più impellente man mano che passeranno le ore. Il nervosismo in serata potrebbe attenuarsi.