La settimana astrologica dal 13 al 19 gennaio 2025 sul piano della fortuna darà frutti positivi per molti segni dello zodiaco, in particolare per quelli di terra, con il Toro in prima posizione. L'Oroscopo prevede anche dei giorni estremamente positivi per i nati sotto il segno della Bilancia, dell'Acquario e della Vergine.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: niente incertezze per Toro

1° Toro: ritorneranno i guadagni e i successi. L'oroscopo prevede tante opportunità di lavoro e un incremento del denaro a vostra disposizione. Non ci sarà spazio né per le incertezze né per le situazioni negative sul lavoro con i colleghi.

Sarete al massimo della forma.

2° Acquario: la determinazione e l'entusiasmo lavorativo saranno indiscussi protagonisti dello scenario settimanale. La fortuna sarà fonte di ispirazione e di prospettive rosee anche per il settore finanziario.

3° Bilancia: zero rinunce. Con una carriera in crescita, non dovrete preoccuparvi di nulla sul piano finanziario. Sarà invece tempo di fare shopping, di avviare l'investimento dei vostri sogni e perché no, anche di concretizzare qualche desiderio della vostra famiglia.

4° Vergine: rivincite. Vi prenderete la vostra rivincita sul lavoro ma anche in ambito privato. Guadagni e successi arriveranno in men che non si dica, indipendentemente dalle precedenti situazioni negative che vi hanno tenuti sotto scacco.

La creatività sarà molta fin dalle prime ore della settimana.

Dedizione sul lavoro per Gemelli

5° Gemelli: avrete la libertà di decidere cosa fare con alcuni progetti in corso. Molti di essi potrebbero rivoluzionare sia la vostra vita sia la vostra carriera. Avrete una buona dedizione sul lavoro. Nel weekend arriveranno sorprese straordinarie.

6° Capricorno: avrete un momento di respiro sul lavoro. La mole di impegni infatti in questi giorni si fa sempre meno pesante. Nel frattempo avrete la possibilità di spendere qualcosa in più per voi stessi.

7° Pesci: gli affari procederanno piuttosto a rilento. Scoraggiarvi sarà l'ultima cosa che dovrete fare. Andare avanti nonostante qualche piccola sconfitta forgerà in modo sempre più positivo il vostro carattere.

8° Leone: sottotono. Questa settimana non vi sorriderà particolarmente sul settore professionale. Forse qualche errore vi darà qualche grattacapo, inoltre qualche contrasto con i colleghi potrebbe essere motivo di scontro aperto. Solo nel weekend avrete la tranquillità che cercate.

Fortuna in calo per Ariete

9° Cancro: avrete troppe aspettative sul piano economico in questa settimana. Potreste ricevere meno ricompense del solito e le spese non mancheranno. Un lungo periodo di riposo e di pazienza aiuterebbe.

10° Scorpione: qualche problematica sul lavoro potrebbe trattenervi più a lungo del dovuto. Sarà difficile sbrogliare qualche matassa in questo momento, ma la collaborazione di squadra potrebbe fare l'impossibile se solo lo vorrete insieme.

11° Ariete: sarà bene volare a bassa quota sul posto di lavoro. La fortuna non sarà molta, per cui non osare con quei progetti troppo ambiziosi sarà necessario per non rischiare. Qualche minuto in più di pausa ogni tanto vi potrebbe dare le idee giuste da applicare alla carriera.

12° Sagittario: il denaro potrebbe non bastare per le questioni di carattere quotidiano. Riuscirete a malapena a concludere qualche affare, però evitate di scoraggiarvi e guardate con fiducia al futuro: sarà una bella mossa per il vostro umore.