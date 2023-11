L'oroscopo della fortuna del fine settimana 18 e 19 novembre 2023 sarà ottimale per molti segni zodiacali di terra, in particolare per il Toro terzo e dunque sul podio. Gemelli in prima posizione, Pesci al secondo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco sul versante della fortuna.

L'oroscopo del weekend per la fortuna: rilevanti opportunità per Toro

1° Gemelli: affari al top. Non ci saranno ostacoli che possano tenervi lontani dalla conclusione di affari davvero eccezionali. Le finanze potrebbero incrementarsi in modo efficace favorendo anche qualche soddisfazione personale.

Sul lavoro sarete molto originali.

2° Pesci: questo balzo in avanti è dovuto al forte ottimismo che coverete nel corso del fine settimana. Raggiungerete un obiettivo personale e avrete anche del tempo libero che possa farvi dedicare al rinnovamento del look.

3° Toro: grandi opportunità. Secondo quanto riportato dall'oroscopo del fine settimana, le occasioni di lavoro e di carriera saranno sempre più numerose e allettanti. Le persone che vi circondano acquisiranno una profonda stima di voi e anche voi stessi vi sentirete finalmente sempre più sicuri. Continuate così.

4° Capricorno: vi dimostrerete degli ottimi 'giocatori' nel mondo del lavoro. Vi muoverete bene anche sul piano degli affari e non vi fermerete nemmeno di fronte alla sfida più difficile.

Situazione favorevole per Cancro

5° Ariete: ogni cosa sul lavoro potrebbe finalmente trovare il proprio posto. Molta della vostra concentrazione raggiungerà ottimi livelli, con dei risultati che vi faranno sentire pienamente fieri di voi.

6° Cancro: secondo quanto riportato dall'oroscopo del weekend, la situazione sul lavoro sarà ancora molto favorevole per poter interagire con i colleghi e per perseguire risultati comuni.

Darvi da fare potrebbe incentivare la fortuna a vostra disposizione.

7° Sagittario: scoprirete qualche piccola opportunità che dovrebbe essere colta al volo per poter avere una valenza positiva. La fortuna ora sarà poca ma la volontà di fare esperienze e carriera potrebbe regalarvi una buona intraprendenza in questo momento.

8° Leone: la capacità di fare affari potrebbe calare, ma avrete ancora qualche piccolo asso nella manica che potrebbe fare al caso vostro.

Scorpione in calo

9° Vergine: sperimentare sul posto di lavoro ora potrebbe essere poco produttivo e poco redditizio, ma allo stesso tempo potrete preparare il terreno per concretizzare le vostre idee.

10° Scorpione: le energie potrebbero crollare in modo drastico, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Agire sul lavoro in questo momento non vi darà le soddisfazioni che state cercando.

11° Bilancia: ora potrete recuperare le forze a fronte di un periodo molto incerto con gli affari. I progetti di questo weekend potrebbero essere molto difficili da portare avanti.

Fare qualcosa per conto vostro potrebbe aiutarvi a rilassarvi e a distendervi.

12° Acquario: fermatevi e dedicatevi ad una qualche passione che avete lasciato in sospeso per cause di forza maggiore. Fate attenzione alle finanze, le spese sono molte.