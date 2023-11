Le previsioni astrologiche del weekend del 18 e 19 novembre ci forniscono informazioni su tutti i segni dello zodiaco. In particolare, si vedrà un Leone energico, per il Sagittario potrebbe esserci un fine settimana avventuroso, mentre il Capricorno potrebbe consolidare il rapporto con la persona amata.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nel fine settimana riuscirete a chiarire delle cose in sospeso e potreste essere propensi ad effettuare nuove conoscenze. L'importante è che siate chiari e trasparenti con voi stessi ma anche con gli altri.

Toro: per una volta cercate di pensare poco agli altri e più a voi stessi, non vi farebbe affatto male concedervi due giorni di assoluto relax con la persona che vi fa stare meglio e porta in dote del sano relax.

Gemelli: mettetevi maggiormente in gioco e cercate di essere più propositivi nei confronti delle persone che si aspettano molto da voi e dalle vostre indiscusse capacità. Non tralasciate i dettagli e mostrate le vostre abilità.

Cancro: siate più aperti e non concentratevi esclusivamente sulle vostre idee e sulle vostre sensazioni. Il parere degli altri vi potrà essere molto utile e vi aiuterà a vedere le cose sotto un'ottica diversa.

Leone: questo fine settimana avrete un fascino e un'energia particolare, soprattutto la serata di sabato sarà per voi un momento conviviale di assoluto valore. Sfruttate i momenti favorevoli per dare il meglio di voi.

Vergine: a breve potrebbe esserci qualche cambiamento nella vostra vita, sappiate adattarvi e non subite le conseguenze.

A volte ripartire da zero è necessario.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: solamente attraverso l'equilibrio e la serenità riuscirete a raggiungere determinati obiettivi. Non chiudetevi troppo in voi stessi e sfruttate le serate per cene con gli amici o per partecipare ad eventi interessanti.

Scorpione: se c'è una persona che stimola particolarmente il vostro interesse non tentennate e agite in maniera diretta.

Siate reattivi e cercate di capire quali sono le vostre reali priorità e andate senza indugio.

Sagittario: probabilmente avrete voglia di vivere un weekend piuttosto avventuroso ma, come spesso accade, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Non fate il passo più lungo della gamba e non seguite a tutti i costi il pensiero altrui.

Capricorno: in questo weekend potrete rinsaldare il rapporto con la persona amata e farla sentire realmente importante, come lei desidera. Non abbiate paura di mostrare i vostri reali sentimenti.

Acquario: questo fine settimana potrebbe rappresentare il colpo di grazia nel vostro rapporto, cercate di capire bene cosa volete effettivamente fare. Per quel che concerne la giornata di domenica sfruttatela per rilassarvi e fare un po' di sport.

Pesci: potreste ricevere delle attenzioni inaspettate da persone che non credevate potessero apprezzarvi così tanto. Siate guardinghi ma allo stesso tempo non chiudete la porta a nessuno.