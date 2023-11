L'oroscopo della fortuna di venerdì 17 novembre 2023 vede il segno del Cancro in cima alla classifica, mentre lo Scorpione e i Pesci saranno decisamente in ribasso. Molti segni di terra saranno particolarmente creativi.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni

L'oroscopo della fortuna di venerdì: Toro creativo

1° Cancro: fortuna alle stelle. Con questa fortuna è questa intraprendenza sarete in grado di fare qualunque cosa sul lavoro. Sarà esattamente il momento di far fiorire appieno la vostra creatività e di ridare vigore ai vostri progetti, specialmente quelli che avete lasciato nel cassetto.

2° Toro: stimolare la creatività darà dei risultati eccellenti in questa giornata così particolare. Per voi non ci saranno problematiche legate al mondo del lavoro. In questo momento i guadagni saranno ottimali, e non ci saranno ostacoli che tengano con la grinta che ne deriverà.

3° Vergine: ora le sfide che avrete in agenda sul lavoro saranno molto facili, quasi dei veri e propri giochi. Finalmente avrete delle novità sul piano economico che non vi deluderanno successivamente. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di venerdì, sarete al settimo cielo.

4° Gemelli: il denaro ora per voi non sarà affatto un problema. Ora gli affari saranno delle vere e proprie fonti di soldi e di soddisfazioni molto importanti per voi e per la vostra carriera.

Incentivare il lavoro di squadra sarà stimolante anche per voi stessi, secondo l'oroscopo.

Leone in rimonta

5° Leone: la rimonta a cui assisterete in questo periodo non solo sarà utile per le vostre finanze ma anche per quelle dei colleghi. La sintonia sul lavoro sarà bellissima e ricca di emozioni indescrivibili e soprattutto inaspettate.

6° Ariete: avrete voglia di rendere il vostro lavoro molto più originale e piacevole per non soccombere alla noia, e nella giornata di venerdì 17 novembre ci riuscirete alla grande, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Agire ora sarà una mossa molto fortunata.

7° Acquario: darete il massimo sul lavoro con le energie che avete a disposizione, ma la fortuna potrebbe essere traballante, secondo l'oroscopo.

Sentirvi come se foste da soli sul lavoro potrebbe fare al cso vostro, altrimenti dovrete pensare di agire in un altro momento.

8° Sagittario: sicuramente la situazione sul lavoro, ma soprattutto il clima con i colleghi avrà un netto miglioramento, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Si aprirà qualche porta molto redditizia per gli affari, ma fate attenzione a qualche piccola svista dietro l'angolo.

Bilancia cauto

9° Capricorno: farete qualche piccolo errore sul piano economico che potrebbe non essere recuperabile. Dare il meglio potrebbe non avere dei risultati positivi, o comunque dei risultati nell'immediato. La cautela sarà essenziale per portare avanti un progetto importante.

10° Bilancia: dovrete procedere con i piedi di piombo sul lavoro, e di conseguenza anche con il denaro dovreste prestare la massima attenzione, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Potreste avere delle forti delusioni su un progetto su cui avete lavorato a lungo.

11° Pesci: fintanto che l'ambito professionale andrà senza alti e bassi, ci sarà da tirare un sospiro di sollievo. Ora le finanze saranno un settore alquanto delicato per voi, e dei peggioramenti assenti all'orizzonte saranno da considerarsi una buona notizia.

12° Scorpione: secondo quanto riportato dall'oroscopo, la giornata di venerdì potrebbe essere di riposo. Impiegarvi nel lavoro ora potrebbe darvi dello stress e zero ricompense. Anche le energie non saranno al massimo. Sforzare il fisico sarebbe alquanto controproducente.