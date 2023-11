Le previsioni dell'oroscopo del 27 novembre, per quel che riguarda i single, segnalano che il Capricorno potrebbe andare incontro ad alcuni cambiamenti, per il Sagittario invece ci potrebbero essere speranze di legarsi sentimentalmente a qualcuno mentre la Vergine avrà voglia di divertimento. Di seguito tutti i dettagli.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nel caso siate single non avrete tantissima voglia di mettervi in gioco e potreste farvi prendere dalla pigrizia. Sforzatevi maggiormente e cercate di non isolarvi dal mondo che vi circonda.

Toro: nel caso siate ancora alla ricerca dell'anima gemella provate a farvi avanti con una persona alla quale tenete molto ma che temete di affrontare apertamente.

Probabilmente temete un suo rifiuto, mettetevi in gioco.

Gemelli: affidatevi al caso e non cercate di forzare situazioni che potrebbero risultare per voi deleterie, le cose capitano quando meno ve le aspettate e possono essere ancor più entusiasmanti.

Cancro: se siete ancora dei cuori solitari provate a riappacificarvi con una persona che in passato vi ha dato molto e che attualmente non sta più nelle vostre grazie. Potrebbe rinascere qualcosa di speciale.

Leone: per voi all'orizzonte potrebbe esserci un nuovo amore, agite con circospezione ma se intravedete i presupposti giusti lasciatevi andare senza il minimo tentennamento. Potrebbe essere per voi un nuovo inizio.

Vergine: la voglia di divertimento e di avventura prenderà nettamente il sopravvento, lasciatevi andare alle vostre emozioni e godetevi il momento.

Per pensare alla vita di coppia ci sarà tempo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la giornata si potrebbe rivelare particolarmente interessante, una nuova conoscenza scatenerà la vostra fantasia e vi farà sentire di nuovo vivi. Sfruttate il momento e non prendetevi troppo sul serio.

Scorpione: se siete ancora single la speranza di trovare l'anima gemella si fa sempre più concreta, probabilmente non sarà questa la giornata propizia ma dimostrerete di essere sulla strada giusta.

Sagittario: dagli atteggiamenti che avrete potrebbero esserci poche possibilità di cambiare il vostro status di single, ma non è detta l'ultima parola. Impegnatevi e un barlume di speranza potrebbe avvicinarsi a voi.

Capricorno: potrebbe essere per voi la giornata dei cambiamenti, non abbiate paura e affrontate le cose nel migliore dei modi.

Non significa che dobbiate per forza accettare ma sarebbe un peccato non sfruttare l'occasione.

Acquario: potreste avere delle incertezze e non essere sicuri dei vostri intendimenti, continuare con le avventure oppure cercare qualcosa di più concreto? Sarà questo il vostro reale dilemma.

Pesci: la decisione potrebbe essere quella di trascorrere del tempo in famiglia, non sarete così propensi a scatenarvi in qualche relazione occasionale. Un po' di tranquillità non guasta e vi farà senz'altro bene.