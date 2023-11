L'ultima settimana del mese di novembre è iniziata per tutti i segni zodiacali. Di seguito arrivano le previsioni e l'oroscopo di questo lunedì 27 novembre 2023 con le indicazioni astrologiche e i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni del 27 novembre 2023: la giornata dei segni zodiacali

Ariete: in amore se vivete una storia non ufficiale c'è ora la necessità di fare chiarezza. È una giornata nel complesso positiva. Nel lavoro la Luna porta dei momenti interessanti.

Toro: nei sentimenti c'è voglia di fare di più in questa giornata, è una fase migliore del solito per voi.

Nel lavoro è un momento in cui dovrete fare i conti con una certa intransigenza da parte di qualcuno.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna nel segno regala una buona capacità di azione, attenzione solo a Mercurio in opposizione. Nel lavoro vi sentite stanchi per le troppe cose che portate avanti.

Cancro: in amore se ci sono dei contrasti è meglio parlare ora, comunque le sensazioni che vivrete saranno positive. A livello lavorativo c'è un miglioramento netto per voi.

Leone: in amore non alimentate degli atteggiamenti di chiusura, concentratevi solo su quello che volete fare. Nel lavoro una persona potrà diventare un punto di riferimento per voi in questi giorni.

Vergine: per i sentimenti state affrontando tutto da soli in questo momento, per qualcuno c'è la necessità di rimproverare un parente.

Nel lavoro le tensioni non mancano, ma si potrà risolvere un problema con calma.

Bilancia: a livello sentimentale la Luna è favorevole e aiuta specie se recentemente c'è stato un incontro, intanto Marte aiuta a programmare dei viaggi interessanti. A livello lavorativo se dovete affrontare una prova otterrete molto.

Scorpione: a livello amoroso una nuova conoscenza potrà improvvisamente scuotere un cuore solitario.

Nel lavoro cominciate a sondare il terreno se c'è qualche progetto che vi interessa.

Sagittario: per i sentimenti c'è bisogno di vivere una storia in maniera libera, importanti saranno le sensazioni che vivrete da ora. Nel lavoro non si esclude una buona notizia.

Capricorno: in amore c'è un buon recupero a breve, vivete al meglio le emozioni che arriveranno.

Nel lavoro state svolgendo qualcosa con delle persone poco chiare e ciò porta turbamenti.

Acquario: per i sentimenti se una persona vi interessa fatevi avanti e vedrete che la giornata sarà favorevole ed emozionante. Nel lavoro c'è da rivedere un incontro.

Pesci: in amore queste ore saranno da vivere con prudenza, attenzione a non mettere in discussione quello che avete costruito negli ultimi mesi. Nel lavoro è possibile qualche discussione con i colleghi e dovrete superare un momento di stress.