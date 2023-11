Secondo l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 dicembre 2023 Venere mettere in risalto il magnetismo dei nativi dell’Ariete, mentre Mercurio aiuterà le persone Cancro a risolvere i problemi lasciati ancora in sospeso e a ritrovare la serenità di coppia. I single originari della Bilancia dovranno cercare di non avventurarsi nelle storie scabrose.

La settimana 4-10 dicembre secondo l'oroscopo sull'amore per le coppie e i single: da Ariete a Cancro

Ariete – Ecco una settimana in cui la passione e il romanticismo riempirà la vita di coppia. L’intimità sarà più deliziosa che mai e avrete un solo desiderio: restare il più a lungo possibile sotto lo stesso piumone dove voi e il vostro partner potrete godervi come due adolescenti innamorati.

Single, con la complicità di Venere, il vostro magnetismo agirà su tutte le linee. Avrete diverse opportunità per avventure promettenti. Tuttavia, gli amori senza futuro vi sembreranno molto vani.

Toro – Naturalmente è con il vostro partner d’amore che troverete la felicità. Tra le sue braccia scoprirete, o riscoprirete, le vertigini che rafforzeranno il vostro rapporto di coppia. Lasciatevi andare ai vostri impulsi: qualunque idea vi venga in mente, non correte il rischio di cadere nella perversità. Le anime sole avranno una settimana favorevole. Il momento sarà ideale se vorranno fare dei passi con la persona interessata, perché avranno più audacia, più fiducia del solito.

Gemelli – Ancora alle prese con il severo Saturno, vi farete moltissime domande sulla vostra vita di coppia.

Tra la fuga, gli aggiustamenti e le riconciliazioni, a volte avrete difficoltà a gestire tutto, a silenziare le voci negative dentro la vostra testa. Ma se le vostre divergenze non si risolvono subito, diventeranno più complicate e ingestibili. Molti single dei Gemelli sognano ancora il vero amore. Rallegratevi, perché questo cielo astrologico potrebbe farvi vivere una favola d’amore.

Cancro – Se avete recentemente vissuto delle battute d’arresto coniugali, questa settimana, posta sotto la protezione di Mercurio in buon aspetto, vi aiuterà a riparare i problemi irrisolti e a ritrovare la vostra serenità. Single, il pianeta Nettuno in questo aspetto scoraggerà le relazioni e i flirt, inviterà i nativi del Cancro a cercare una situazione stabile e durature.

Importanti possibilità sono promesse a chi prende seriamente in considerazione la possibilità di formare una coppia o un’unione solida e duratura.

Previsioni astrologiche da lunedì 4 a domenica 10 dicembre, coppie e cuori solitari: da Leone a Scorpione

Leone – Il clima astrologico di questa settimana instaurerà rapporti coniugali saggi e pacifici, incentrati principalmente sulla quotidianità della vita, sulla sicurezza romantica e sul benessere domestico. Se il vostro cuore è ancora solo, mantenete la calma e sforzatevi di essere lucidi, altrimenti rischierete di avere un cuore infranto perché avrete scelto la storia d’amore sbagliata.

Vergine – Nella vita di coppia possono sorgere dei dissensi perché il vostro partner avrà la sensazione che lo abbandonate per iniziative o per i progetti più interessati di lui.

L'oroscopo raccomanda di trovare un compromesso. Molti nativi single daranno anima e corpo per una persona conosciuta sui social o dal vivo. Se questo è il vostro caso, non ve ne pentirete. Questa passione darà vita a una bellissima e lunga storia d’amore.

Bilancia – Tutto andrà nel miglior modo possibile nell’area coniugale. I nativi della Bilancia si sentiranno più appassionati, ferventi e giovani che mai. Vivrete una vita di coppia tenera e calorosa. Single, i vostri rapporti sentimentali saranno un po’ tortuosi e complicati. Evitate, però, di imbarcarvi in avventure scabrose.

Scorpione – Se non siete completamente soddisfatti della vostra relazione d’amore, starà a voi muovere i primi passi, aprire un dialogo, spiegarvi e cercare di capire il vostro partner.

I vostri sforzi saranno ben ricompensati dalle stelle. Single, l’atmosfera astrologica della settimana 4-10 dicembre vi spingerà verso un maggiore conservatorismo in amore. Eviterete attentamente gli eccessi e le domande, preferirete spalle forti a persone senza cervello.

Previsioni dell'oroscopo dal 4 al 10 dicembre, amore per le coppie e le anime sole: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grazie al sostegno di Giove, questa volta riscoprirete l’entusiasmo e la passione degli inizi della vostra relazione amorosa. Avrete l’arte di sorprendere la persona amata in ogni momento. Come bonus, preparerete un piccolo cocktail di sensualità bruciante e umorismo devastante che inebrierà il vostro partner.

Single, Saturno e Marte vi saranno favorevoli. I vostri amori saranno, quindi, protetti e tutte le aspirazioni del vostro cuore avranno la possibilità di essere soddisfatte.

Capricorno – Dovrete fare i conti tra l’influsso poco chiaro di Nettuno e quello più gioioso di Giove. Spetta a voi vedere in quale direzione sta andando la vostra relazione d’amore e saprete su quale lato della scala astrologica vi appoggerete. Per voi anime sole, abbracci appassionati, un futuro insieme che prende forma? E se questa volta il vostro desiderio venisse esaudito dagli dèi dell’amore? È possibile, a giudicare dell’atmosfera astrologica della settimana 4-10 dicembre. Quindi, presto vi troverete in chiesa o in municipio.

Acquario – Gli aspetti planetari della settimana 4-10 dicembre favoriranno particolarmente una nuova storia d’amore o ravviveranno i colori di quella che state vivendo attualmente. Potrete fare un piacevolissimo viaggio di varia durata in compagnia della persona che amate molto. Sarete divisi tra il vostro profondo bisogno di stabilità coniugale e il desiderio di scoprire nuovi orizzonti romantici. La routine e i vincoli della vita insieme sembreranno più difficili da sopportare che mai. Tuttavia, fate attenzione a non prendere una decisione impulsiva.

Pesci – Le coppie si sentiranno unite e complici, tutto merito della protezione delle stelle. Questo influsso di Mercurio sarà più sensibile se appartenete alla seconda decade.

Per alcuni nativi della terza decade, fate attenzione ai litigi, che rischiano a volte di degenerare. Un’unica, chiara pausa sul fronte dell’amore. Giove e Urano favoriranno e provocheranno incontri sereni e di qualità. Attenzione, però: non sarete sempre molto lucidi. Prima di lasciarvi trasportare dalle vostre emozioni, prendete il tempo per riflettere.