Secondo l'oroscopo quella dal 4 al 10 dicembre può essere una settimana segnata da insicurezze per i nati in Ariete. Per il segno del Cancro ci può essere l’opportunità di avere esperienze mai fatte prima, intanto sono in arrivo delle nuove sfide per il Leone.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche dedicata alla settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 dicembre sull’amore, sul lavoro e sul benessere.

L' andamento della settimana da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, questa settimana potreste sentirvi un po' insicuri. Potreste avere dubbi sul futuro della vostra relazione d’amore.

Parlate con il vostro partner dei vostri sentimenti e cercate di trovare un modo per superarli insieme. Nel lavoro, potreste avere l'opportunità di assumere un ruolo di leadership. Se siete pronti per la sfida, questa è la vostra occasione. Fate attenzione, però, a non esagerare con le responsabilità. Dal punto di vista della salute potreste sentirvi un po' stanchi o stressati. Cercate di prendervi del tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie.

Toro – In amore, questa settimana potreste sentirvi più romantici del solito. Potreste avere voglia di sorprendere il vostro amante con qualcosa di speciale. Nel lavoro, potreste avere l'opportunità di fare un cambiamento. Se siete pronti per una nuova sfida, questa è la vostra occasione.

Tuttavia, dovete fare molta attenzione a non prendere decisioni affrettate. Siete in buona forma ma non esagerate con il cibo pesante o con le bevande alcoliche.

Gemelli – Nel settore amoroso, questa settimana vi vede molto creativi. Potreste avere voglia di sperimentare cose nuove con la vostra dolce metà. Potreste avere l'opportunità di fare un viaggio di lavoro.

Se è qualcosa che vi interessa, non esitate ad accettare. La vostra forma fisica è buona ma è meglio non esagerare troppo con gli esercizi fisici.

Cancro – Nell’ambito amoroso potreste sentirvi introversi. Potreste aver bisogno di un po' di tempo per voi stessi, per ricaricare le batterie. Nel vostro ambiente di lavoro può arrivare l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo.

Se siete aperti a nuove esperienze, cogliete al volo questa occasione. Contro la stanchezza fate attenzione a non esagerare con il lavoro o con le attività fisiche.

Le previsioni dal Leone allo Scorpione

Leone – In amore questa settimana sarete più passionali del solito. Aumenta la voglia di trascorrere del tempo di qualità con la vostra anima gemella. Nel campo lavorativo, questa settimana vi offrirà l’opportunità di dimostrare le vostre capacità. Arrivano nuove sfide, fatevi trovare pronti. Sarete in ottima forma, ma dovete fare molta attenzione a non mangiare "cibi spazzatura".

Vergine – Sul fronte amoroso potreste essere più razionali del solito. Molti nativi sentiranno il bisogno di un po’ di tempo per pensare a certe emozioni.

Nell’ambito lavorativo, qualcuno vi offrirà un ruolo di responsabilità e sicuramente voi lo accetterete. Sul fronte del benessere potreste avere qualche problema di digestione, cercate di mangiare solo cibi genuini e salutari.

Bilancia – in amore questa settimana porterà nuovi dubbi e indecisioni. Potreste avere bisogno di un po' di tempo per riflettere sul vostro futuro sentimentale e sui sentimenti che provate per qualcuno o per il vostro partner. Nel campo lavorativo potreste avere l'opportunità di fare un cambiamento, affrontate a testa alta le varie sfide che si presentano sul vostro cammino. Attenzione ai cambiamenti di temperatura, copritevi di più.

Scorpione – In amore sarete più sensuali del solito e avrete voglia di fare nuovi progetti con la persona che amate.

Se vivete due storie contemporaneamente, dovrete prendere una decisione definitiva e mettere fine a questa situazione scomoda. Sul lavoro è arrivato il momento di dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Dal punto di vista della salute saranno giornate prive di preoccupazioni ma dovrete tenere sotto controllo la fame nervosa.

Dal Sagittario ai Pesci

Sagittario – In amore sarete impulsivi, ad esempio potreste dire o fare qualcosa che poi rimpiangerete amaramente. In campo lavorativo, potreste avere l'opportunità di viaggiare. Se c’è qualcosa che vi interessa e che potrebbe migliorare la vostra carriera, non esitate ad accettare. Potreste sentirvi stanchi o sotto pressione, cercate di prendervi del tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie.

Capricorno – In ambito amoroso l'Oroscopo vi invita a essere più spontanei. Non pianificate troppo e lasciate che le cose accadano. Sul fronte del lavoro, potreste ricevere un’offerta vantaggiosa oppure una chiamata che vi cambierà la vita in meglio. Non dovete esagerare troppo con le bevande alcoliche e con il cibo.

Acquario – Dal punto di vista dell’amore, le stelle invitano le coppie innamorate a mettere in campo nuovi progetti. Se state pensando di formare una famiglia, questo è il momento adatto di parlarne con il vostro amante. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere l'opportunità di assumere un ruolo di responsabilità, non fatevela sfuggire. Non dovete stressarvi troppo, trovate più tempo per voi stessi e occuparvi dei passatempi per scaricare le tensioni.

Pesci – Questo è il periodo giusto per mettere alla prova la tua storia d’amore. Se avete dei dubbi o delle incertezze, affrontate il vostro partner per fare chiarezza: potreste scoprire che non sono così gravi come pensavate. Dal punto di vista del lavoro, qualcuno vi può fare un’offerta imperdibile, forse un ruolo di leadership. Non dovete esagerare con le attività fisiche perché potreste accusare dolori articolari.