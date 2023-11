L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 dicembre afferma che Mercurio spingerà i nativi dell’Ariete a mettere molti soldi da parte e che la dea bendata favorirà gli individui che sono nati sotto il segno del Cancro. Il Sole prometterà una settimana bellissima ai nati in Bilancia sposati, invece, Venere porterà qualche complicazione vita sentimentale dei nati del Sagittario.

Amore e soldi secondo l'oroscopo dal 4 al 10 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Se questa settimana sarà positiva o negativa per la vostra vita amorosa dipenderà molto da voi. Gli influssi lunari vi saranno favorevoli e saprete rendervi comprensivi quando vorrete.

Otterrete molto se ci mettete buona volontà. Single, con la benedizione di Venere, l’amore sarà intenso e destinato a durare. Dovrete, però, diffidare dell’attrazione per le apparenze, che in certi casi può prevalere sui sentimenti e causare qualche tensione nella vostra vita sentimentale e affettiva. In termini monetari, Mercurio vi spingerà ad attuare un programma di risparmio. Gestirete seriamente il vostro budget. Tuttavia, non passate da un estremo all’altro: potreste perdere qualche affare vantaggioso.

Toro – L’instabilità coniugale vi metterà piuttosto a disagio. Vi darete l’obiettivo prioritario di dissipare le incomprensioni con il vostro amante e di consolidare i vostri vincoli di coppia.

La vostra buona volontà sarà ricompensata. Single, potrebbero verificarsi grandi sconvolgimenti nella vostra vita affettiva e amorosa. Una relazione basata più sull’abitudine che sulla passione si disintegrerà e un nuovo amore apparirà contro ogni aspettativa. Dovrete imporvi una disciplina molto severa e rinunciare a spese inutili.

Inoltre, non lasciatevi coinvolgere in transazioni finanziarie rischiose o mal preparate. Seguendo queste istruzioni precauzionali riuscirete sicuramente a consolidare la vostra situazione finanziaria.

Gemelli – Grazie a questo clima astrologico dalla forte colorazione venusiana, l’accordo tra i due partner sarà perfetto, a meno che l’altro non sia originario della Vergine.

In questo caso, gli scontri sono inevitabili ma senza conseguenze gravi. Fate volare la vostra fantasia per dare alla vostra vita di coppia più sapore e incanto. Se siete un cuore solitario, affronterete questa situazione in maniera pacifica. Meno desiderosi di incontrare persone, meno ansiosi, sarete solo più affascinanti. Ed è quanto meno ve lo aspettate che l’amore piomba nella vostra vita. Tenete d’occhio le vostre finanze, altrimenti rischiate di avere spiacevoli sorprese. Resistete al vostro attuale bisogno di acquistare qualcosa di costoso. Per darvi il coraggio di resistere, ripetete a voi stessi una citazione di Marcel Proust: ‘Il desiderio fa fiorire ogni cosa, il possesso rende tutto logoro e sbiadito’.

Cancro – Non cambiate nulla della vostra attuale vita emotiva per capriccio, anche se ai vostri occhi ci sono mille e una ragione valide per farlo: è sempre più facile distruggere che costruire. Probabile riconciliazione durate il fine settimana, e poi potrete ripartire su basi nuove, più solide e più incantevoli. Se siete single, le vostre condizioni miglioreranno presto. Per quanto riguarda il settore finanziario e monetario vedrete aumentare il vostro reddito, magari attraverso un bonus o un’eredità. Farete degli ottimi acquisti, soprattutto se si tratta di oggetti di lusso o da collezione. In sintesi, sarete il favorito della dea bendata.

Da Leone a Scorpione

Leone – Gli influssi di Mercurio promuoveranno il dialogo di coppia.

In particolare, incoraggeranno le coppie in disaccordo ad avere una conversazione franca e tranquilla, anche se alla fine si deciderà la separazione. Single, per una volta, supererete molto facilmente la vostra timidezza in amore. Non avrete più paura di essere voi stessi o di ricevere un rifiuto. La vostra lingua si scioglierà permettendovi di rompere il ghiaccio e iniziare facilmente conversazioni interessanti. Sedurrete, quindi, facilmente l’oggetto del vostro amore. Dal punto di vista finanziario, beneficerete di un apprezzabile riposo grazie al vostro buon clima astrologico. Ma Urano vi darà desideri d’acquisto quasi irresistibili. Moderate il vostro ardore.

Vergine – Con Urano in pessimo aspetto, attenzione all’instabilità coniugale.

Rifiuterete categoricamente di fare concessioni, ma il vostro partner non tollererà che voi lo trattiate con leggerezza e superficialità. Tuttavia, avrete l’opportunità di fare ammenda e riportare la calma nella vostra relazione d’amore. Single, Mercurio avrà un impatto positivo. La frustrazione degli ultimi tempi nella vostra ricerca dell’anima gemella finirà rapidamente. Le vostre possibilità di incontrare l’anima gemella saliranno alle stelle. Plutone, in aspetto armonioso, dovrebbe giocare positivamente per voi per quanto riguarda la sfera finanziaria, aiutandovi ad aumentare le vostre entrate, scegliere investimenti migliori e redditizi.

Bilancia – A livello amoroso, l’impatto del Sole sarà completamente benefico per il vostro rapporto di coppia.

Promette ai nativi della Bilancia sposati una settimana molto piacevole da vivere, caratterizzata da sensualità, complicità e tenerezza. Se siete single, la settimana sembra particolarmente favorevole per un incontro. Potreste anche, quando meno ve lo aspettate, innamorarvi perdutamente di qualcuno che non sarà indifferente al vostro fascino. Nel dominio finanziario l'Oroscopo raccomanda massima cautela. Rischiate di subire ritardi negli incassi abituali. Inoltre, evitate attentamente di sostenere spese ingenti o di richiedere prestiti troppo alti per attrezzarvi o ristrutturare la vostra attività o casa.

Scorpione – Questo magnifico aspetto di Mercurio vi farà assaporare tutto il meglio che l’amore può offrirvi a livello coniugale.

Alimenterà la vostra passione. Scoprirete magnifiche virtù nel vostro partner che faranno battere forte il vostro cuore. Se siete ancora single, proverete sicuramente una grande gioia, una felicità incomparabile nell’incontrare la persona che stavate cercando da una vita. Andrà tutto bene dal punto di vista finanziario, se avrete fatto le scelte giuste. Ma se avete accumulato troppi debiti, sarete costretti a mettere in ordine i vostri conti. Alcuni nativi dello Scorpione che hanno speso senza tenere conto del loro reddito reale, dovranno affrontare un conto molto salato.

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Venere questa volta potrebbe complicare i rapporti di coppia. Sarete così impegnati con la vostra carriera e con i vostri progetti personali che non presterete abbastanza attenzione agli stati d’animo del vostro partner che potrebbe reagire male.

Invece di scappare dal problema sforzatevi di ascoltare le richieste della vostra dolce metà. Single, il vostro cuore sarà infiammato di passione. Sarebbe, però, saggio aspettare che la passione si sia un po’ calmata prima di prendere una decisione definitiva. Dedicherete tutti i vostri sforzi per migliorare la vostra situazione monetaria. Vi avvicinerete a questa settimana con buoni propositi. La chiave del successo sarà applicarli e il pianeta Mercurio vi sosterrà.

Capricorno – La vostra vita matrimoniale dovrebbe assomigliare a un fiume calmo, a condizione che voi riusciate a tenere i nervi saldi. Marte, infatti, vi donerà un dinamismo eccezionale, che a volte potrebbe trasformarsi anche in un’aggressività devastante.

Single, le influenze confuse di diversi pianeti causeranno una serie di problemi nel campo dell’amore. Preparatevi a una settimana ricca di inconvenienti che rischiano di trasformare la vostra vita sentimentale in un ring e il vostro cuore in un sacco da boxe. Dovrete stringere i denti, per quanto riguarda la vostra situazione monetaria. Dimenticate, quindi, le spese eccessive ed evitare assolutamente gli acquisti a credito, sempre molto pericolosi. E se siete costretti a effettuare importanti operazioni finanziarie, in particolare la vendita o l’acquisto di beni immobili, circondatevi di buoni consulenti.

Acquario – A livello sentimentale avrete più fiducia che mai nella vostra buona stella.

Non immaginerete per un solo istante che qualcuno possa resistervi. Non perderete tempo con sciocchezze o preliminari inutili. La persona che vi piace saprà immediatamente cosa aspettarsi. Questa tattica dovrebbe funzionare bene se cercate solo avventure da una notte. Non ha senso rischiare nei giochi d’azzardo, le stelle non vi sosterrebbero e non potreste nemmeno salvare la vostra puntata. Sarebbe molto meglio investire i soldi guadagnati con fatica in un buon piano di risparmio.

Pesci – Giove stimolerà ed esalterà il lato appassionato del vostro carattere. Quindi, probabilmente sperimenterete l’amore sulle montagne russe. Sperimenterete un amore folle. I nativi dei Pesci faranno di tutto per impressionare la persona interessata, anche a costo di svuotare il conto in banca per acquistare oggetti costosi.

Non potete aspettarvi da questo aspetto di Saturno un miglioramento spettacolare e rapido della vostra situazione economica. Sarebbe, quindi, inutile credere a Babbo Natale tentando ad esempio la fortuna con i giochi d’azzardo.