Prende il via un nuovo mese, l'ultimo del 2023 per tutti i segni zodiacali. Sono quindi disponibili le previsioni astrologiche e l'oroscopo dell'1 dicembre 2023 con le ultime novità e i cambiamenti in amore e sul lavoro per tutti, dall'Ariete ai Pesci. In particolare per il Capricorno ci saranno dei miglioramenti sentimentali.

Le previsioni astrologiche del giorno 1 dicembre

Ariete: in amore la Luna in opposizione invita a non esagerare con le pretese nelle relazioni, fate attenzione in particolare se una persona è contro di voi. Nel lavoro c'è qualche responsabilità in più, dovrete fare delle cose che non siete riusciti a fare prima.

Toro: per i sentimenti è un periodo di revisione, le sensazioni che proverete saranno particolari. Nel lavoro potranno partire progetti per il futuro, ma può arrivare anche una chiusura.

Gemelli: a livello sentimentale molte tensioni sono state allontanate, attenzione solo a qualche preoccupazione. Nel lavoro gli imprevisti non vi fanno paure, attenzione alle questioni economiche.

Cancro: in amore Venere sta per iniziare un transito importante che porta sicurezza, gli incontri saranno favoriti. A livello lavorativo non sapete se accettare o meno una proposta.

Leone: a livello amoroso alcune relazioni sono state messe alla prova ultimamente, ora Venere invita a evitare delle discussioni. Nel lavoro qualche accordo può cambiare a breve e ci sono anche dei nuovi progetti in vista.

Vergine: a livello sentimentale è un momento che vede una bella posizione di Venere che permette di iniziare con il mese in maniera interessante, attenzione a Saturno in opposizione che porta a delle discussioni. Nel lavoro non si esclude che qualcuno sia rimasto fermo negli ultimi mesi, ma ora potrà ripartire.

Bilancia: alcune questioni limitano il tempo che potrete dedicare alla persona amata, sono comunque all'orizzonte delle soluzioni.

A livello lavorativo Marte favorevole spinge a nuovi progetti.

Scorpione: in amore Venere sarà nel segno e ciò vi permetterà di pensare a qualcosa di nuovo, vi sentite più forti adesso. Nel lavoro delle nuove partenze risulteranno favorevoli.

Sagittario: per i sentimenti è un periodo che vede diversi pianeti nel segno, essi permetteranno di fare incontri importanti.

Nel lavoro ora la situazione si fa più interessante, attenzione però a Saturno che pretende una certa attenzione alle questioni economiche.

Capricorno: Venere tornerà favorevole a breve, quindi sarà una situazione di grande crescita per voi e ci saranno in particolare dei miglioramenti nelle storie sentimentali. Nel lavoro parlate solo se strettamente necessario e vedrete che una piccola vittoria arriverà.

Acquario: a livello sentimentale è tutto da gestire con molta prudenza, in particolare sarà meglio parlare con attenzione. Nel lavoro vi sembra di fare molto ed ottenere poco, i progetti ora vanno a rilento.

Pesci: in amore dovete superare delle tensioni e Venere vi darà una mano. Nel lavoro potrete tentare un recupero, è un momento interessante.