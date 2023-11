Si avvicina il giro di boa della seconda settimana del mese di novembre per tutti i simboli astrologici. Di seguito intanto approfondiamo le previsioni e l'oroscopo dell'8 novembre 2023 con quelle che saranno le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete fino ai Pesci.

Le previsioni astrologiche di mercoledì 8 novembre 2023

Ariete: in amore con Venere in opposizione ci vorrà prudenza nelle relazioni sentimentali, in particolare in quelle nate da poco. Nel lavoro alcune questioni saranno da rivedere, forse state facendo troppe cose assieme.

Toro: per i sentimenti con la Luna favorevole sarà possibile recuperare un discorso interrotto, inoltre fermatevi a riflettere se possibile. Nel lavoro ci sono troppe responsabilità, vorreste riposare ma al momento non è semplice farlo.

Gemelli: a livello sentimentale qualche dubbio non manca, in particolare chi ha una storia si sente maggiormente agitato e sofferente. Nel lavoro tutte le iniziative dovranno essere gestite con cautela.

Cancro: in amore guarda al futuro in maniera interessante, i rapporti comunque ora saranno favoriti. A livello lavorativo ci sono maggiori responsabilità per voi, cercate di sfruttare ogni occasione.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore stelle che sono dalla vostra parte e grazie a Venere favorevole ritrovate serenità in una coppia.

Nel lavoro alcune promesse del passato potrebbero essere mantenute finalmente.

Vergine: in amore meglio non portare avanti azzardi, vivrete comunque con forza le nuove emozioni che saranno sincere. Nel lavoro potreste portare avanti alcune questioni che erano rimaste ferme da settimane.

Bilancia: a livello sentimentale è importante non affrettare i tempi ed essere più tranquilli, sfruttate tutto quello che arriva al massimo.

Nel lavoro se dovete fare delle richieste muovetevi entro poco tempo.

Scorpione: in amore si deve far attenzione alle relazioni che nascono ora, seguite il vostro istinto. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi e andare contro le vostre idee.

Sagittario: a livello amoroso è una giornata di nervosismo, la mattinata sarà particolarmente sottotono.

Nel lavoro mettete a punto adesso dei nuovi progetti che saranno vincenti nei prossimi mesi.

Capricorno: per i sentimenti Venere sta per iniziare un transito che porterà maggiore nervosismo, quindi non tirate troppo la corda. A livello lavorativo nulla può fermarvi adesso, attenzione solo ad alcune questioni economiche.

Acquario: a livello sentimentale le incomprensioni andrebbero limitate, forse non siete abbastanza leggeri come servirebbe in un rapporto. Nel lavoro gli incontri potranno diventare importanti per il futuro.

Pesci: in amore molto dipende da quello che fate, ma intanto Venere inizierà un transito interessante, supererete quindi alcune tensioni. Nel lavoro evitate scelte azzardate, i conflitti adesso non aiutano.