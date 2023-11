L'oroscopo di venerdì 17 novembre 2023 ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. È presente anche una classifica per descrivere in modo più chiaro la situazione: sul podio Acquario, Scorpione e Vergine.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 17 novembre

Acquario (1° posto): saprete ascoltare gli altri con estrema attenzione. Non avrete difficoltà a calarvi nei loro panni e a provare empatia.

Questo consentirà agli amici di apprezzarvi al massimo.

Scorpione (2° posto): vi concentrerete completamente sul lavoro. Per voi sarà fondamentale fare del vostro meglio. Vorrete raggiungere una posizione di rilievo e per farcela saprete di dovervi impegnare.

Vergine (3° posto): non porrete alcun limite alla vostra fantasia. Vi piacerà spaziare tra i vostri talenti senza rinchiudervi dentro a una gabbia. Anche con le amicizie agirete nello stesso identico modo. La libertà sarà la chiave di tutto.

Gemelli (4° posto): sarà una giornata fortunata, anche se non avrete modo di conoscere nuove persone. Vi concentrerete su voi stessi, cercando di enfatizzare tutte le vostre qualità e di acquisirne di nuove.

Pesci (5° posto): il rapporto con il partner sarà abbastanza lineare. Riuscirete a comunicare senza interferenze e a discutere di alcuni degli ultimi eventi. Sul posto di lavoro avrete molte mansioni da svolgere.

Bilancia (6° posto): vi scontrerete con una realtà quotidiana complessa. Nonostante questo, non getterete mai la spugna.

Continuerete a lottare per fare la differenza e per farvi notare sul lavoro.

Ariete (7° posto): proverete a distinguervi dalla massa. Purtroppo, il ritmo quotidiano sarà piuttosto frenetico e alienante. Continuando in questo modo non farete altro che peggiorare il vostro stato emotivo.

Cancro (8° posto): non vi fiderete degli altri.

Dopo le ultime esperienze, infatti, avrete paura di cadere in un tranello. Preferirete procedere con calma analizzando bene tutta la situazione.

Capricorno (9° posto): non riuscirete a non pensare alla persona amata. Avrà un ruolo fondamentale nella vostra vita, però, così facendo rischierete di distrarvi e di non riuscire a svolgere il lavoro in modo corretto.

Toro (10° posto): una persona vi ferirà. Non saprete come sistemare le cose, ma la vendetta non sarà un'opzione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di parlarle apertamente.

Leone (11° posto): potrebbe non essere il momento giusto per iniziare un nuovo rapporto sentimentale. Prima dovrete capire davvero quali sono i vostri desideri.

Inoltre, avrete un umore altalenante.

Sagittario (12° posto): non vi sentirete molto bene. Sarà una giornata piuttosto stressante dal punto di vista lavorativo. Dovrete scendere a patti con i vostri sentimenti e decidere cosa fare in futuro.