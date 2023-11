L'oroscopo del weekend che va dal 18 al 19 novembre vede uno Scorpione forte e capace di tutto grazie a stelle come Marte e la Luna in buon aspetto, mentre Cancro potrebbe sentirsi vulnerabile in amore. Venere inviterà i Bilancia a godersi la propria storia sentimentale, mentre Sagittario troverà il giusto spunto per i propri progetti.

Oroscopo weekend 18-19 novembre 2023

Ariete: il prossimo weekend si rivelerà poco appagante a causa di Venere in opposizione. Anche la Luna non sarà sempre in ottimo aspetto per cui attenzione al vostro modo di fare.

Sul fronte professionale Mercurio in trigono vi darà una mano, permettendovi di gestire le vostre mansioni in modo più razionale. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale. Questo fine settimana si rivelerà appagante per la vostra relazione di coppia, piena di momenti di romanticismo e maturità volti a migliorare il benessere del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora molta strada da fare prima di tornare al vertice, in ogni caso ci mettere tutto il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un fine settimana affiatato grazie a Venere. Con il partner ci sarà intesa, ma dovrete fare attenzione alla Luna in opposizione nella giornata di sabato.

Va bene essere romantici, ma dovrete avere a cuore anche il benessere della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in opposizione potrebbe causare alcuni imprevisti che potrebbero richiedere del tempo per essere risolti. Voto - 7️⃣

Cancro: Venere in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe rendervi vulnerabili in ambito amoroso.

Attenzione soprattutto al vostro modo di fare nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Giove vi aiuteranno con i vostri progetti. Attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Leone: Luna e Venere saranno dalla vostra parte in questo fine settimana, e renderanno interessante il vostro rapporto.

Se siete single sarà più facile condividere passioni ed emozioni con una persona che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella vostra vita. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a prendere con la giusta serietà i vostri progetti, evitando imprevisti o errori di calcolo. Voto - 8️⃣

Vergine: tenderete a non correre troppi rischi sul fronte professionale, considerato Mercurio in quadratura. Marte e Giove vi daranno buone capacità che userete in modo prudente. In amore il fine settimana potrebbe non iniziare in modo ottimale a causa della Luna contraria. Fortunatamente domenica avrete modo di recuperare terreno e godere di un rapporto più affiatato. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere in congiunzione renderà più interessante la vostra relazione di coppia.

Il pianeta dell'amore vi darà quella spinta per riuscire a godere al meglio del vostro rapporto, ma attenzione a non superare certi limiti considerato che la Luna sarà in quadratura. In ambito lavorativo Mercurio in sestile vi aiuterà a ultimare alcuni progetti rimasti indietro. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ma avrete l'opportunità di trascorrere un bel periodo insieme alle persone che amate: godetevi ogni momento. Sul fronte professionale sarete forti e capaci, e sarà possibile svolgere un buon lavoro con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio favorevole sarete in grado di trovare la giusta ispirazione per i vostri progetti e ambire un po’ più in alto.

Sul fronte amoroso ci penserà la Luna a portare maturità e intesa nel vostro rapporto, mentre Venere in sestile si occuperà di rendere più appaganti quei momenti vissuti insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo difficile sul fronte amoroso. Anche se la Luna arriverà nel vostro cielo, trovare la giusta intesa con la persona che amate potrebbe non essere semplice. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene grazie a Marte e Giove in buon aspetto. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Con Luna e Venere in buon aspetto il vostro rapporto potrà finalmente procedere lungo i giusti binari. Fate in modo che sia così il più a lungo possibile.

Sul fronte professionale crederete molto in alcuni vostri progetti, ma dovrete anche considerare eventuali rischi. Voto - 8️⃣

Pesci: il lavoro procederà abbastanza bene. Saturno e Marte vi daranno una mano, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe causare qualche imprevisto. Sul fronte amoroso potrete godere di una relazione abbastanza tranquilla e piacevole. Anche voi cuori solitari potreste aprirvi a nuove esperienze. Voto - 7️⃣