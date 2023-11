L'oroscopo di giovedì 2 novembre ha in serbo tante novità ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sociale e sentimentale. Disponibile anche una classifica per i 12 segni.

La classifica secondo l'oroscopo del 2 novembre 2023

Vergine (1° posto): le stelle saranno molto generose. Vi troverete in cima alla classifica e cercherete di sfruttare questa situazione in tutti i modi possibili. Avrete successo sul lavoro e anche nella coppia noterete una certa sintonia.

Cancro (2° posto): vi farete trascinare dall'amore per il partner, con cui condividerete tutte le esperienze possibili.

Penserete in grande e non vi arrenderete neanche davanti ai primi ostacoli. La sua compagnia sarà un vero toccasana.

Capricorno (3° posto): non avrete paura di perdere il controllo della situazione. Saprete confrontarvi bene con gli imprevisti. Sarete attivi, flessibili e capaci di comunicare con gli altri. Non potrete fare a meno di essere spigliati e socievoli.

Scorpione (4° posto): non riuscirete a nascondere le vostre emozioni. Sarete sinceri con voi stessi e con gli altri. Non sarà sempre facile, ma questo vi consentirà di vivere secondo i vostri principi. Inoltre non ingannerete le persone accanto a voi.

Gemelli (5° posto): rispetterete le regole in modo preciso. Farete attenzione ai dettagli e cercherete di non perdere mai i vostri punti di riferimento.

Questo vi aiuterà a rispettare i valori con i quali siete cresciuti e a dare ascolto solo alla vostra testa.

Bilancia (6° posto): questa giornata non sarà caratterizzata da molte novità. Vivrete dei momenti tranquilli all'insegna dell'amicizia e della complicità famigliare. Vorrete migliorare dal punto di vista professionale, ma non sarà ancora il momento giusto per compiere determinati passi.

Acquario (7° posto): vi muoverete con attenzione nell'ambiente circostante. Non vorrete ferire nessuno e per questo motivo tenderete a nascondere alcune delle vostre opinioni. Le persone a voi vicine, però, se ne accorgeranno con facilità.

Sagittario (8° posto): la vita di coppia sarà molto turbolenta. Non riuscirete a rimanere in silenzio e darete vita ad alcune discussioni.

Il partner risponderà con altrettanta irruenza. L'unico modo per risolvere la cosa sarà dialogare e chiarirsi.

Toro (9° posto): non accetterete di buon grado gli imprevisti. Al contrario tenderete a farvi prendere dal panico e a perdere di vista le vostre priorità. I consigli degli amici e della famiglia potrebbero risultare molto utili, almeno nelle prime fasi.

Pesci (10° posto): davanti a una proposta di lavoro mostrerete un po' di incertezza. Non sarete sicuri che quella sia la strada giusta per voi. Per questo motivo cercherete di analizzare bene tutti i dettagli, senza lasciare niente al caso.

Leone (11° posto): avrete a che fare con una persona piuttosto viziata e questo non vi piacerà affatto.

Cercherete di prendere in mano la situazione, però in alcuni momenti non potrete fare niente per sistemare le cose. Sarete costretti ad acconsentire.

Ariete (12° posto): la vita di coppia vi stupirà in negativo. Dovrete gestire alcuni imprevisti che vi lasceranno con l'amaro in bocca. Per voi non sarà facile fare il punto della situazione. Tenderete a tirarvi indietro e a cercare soluzioni alternative.