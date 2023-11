L'oroscopo della giornata di giovedì 2 novembre vedrà i nativi Pesci motivati sul posto di lavoro, pronti a dare del loro meglio, mentre Ariete potrebbe essere sovrappensiero. Venere stuzzicherà i nativi Toro in amore, mentre Capricorno non sarà sempre di ottimo umore.

Previsioni oroscopo del 2 novembre 2023 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà la Luna contraria secondo l'Oroscopo. Il vostro modo di amare nei confronti del partner potrebbe non essere sempre così apprezzato. Dovrete infatti avere bene in mente il benessere della persona che amate.

Sul fronte professionale non abbiate fretta nel cominciare alcuni progetti, perché potrebbe esserci ancora qualche aspetto da limare. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale favorevole in questa giornata di giovedì. La Luna in sestile stuzzicherà il vostro interesse verso il partner o verso la vostra fiamma se siete single. Potreste riuscire a dare vita a un rapporto davvero appagante. In ambito lavorativo avrete bisogno di trovare progetti interessanti da sviluppare, utili per migliorare la vostra posizione professionale. Voto - 8️⃣

Gemelli: altra giornata di Venere contraria secondo l'oroscopo di giovedì. La Luna inoltre non sarà più dalla vostra parte, e dovrete essere in grado di gestire al meglio il vostro rapporto con il partner.

Sul fronte professionale vi prenderete cura dei vostri progetti, dimostrando un certo impegno. Non sempre però i risultati saranno il riflesso delle vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo più interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna arriverà nel vostro cielo, e con Venere favorevole sarà l'occasione ideale per rendere più forte e romantico il vostro rapporto.

Nel lavoro avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, con la possibilità di ottenere risultati davvero importanti. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale piacevole in questa giornata di giovedì. Il rapporto con la vostra anima gemella forse non sarà il più romantico dello zodiaco, ciò nonostante avrete modo di sentirvi a vostro agio con la persona che amate.

In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi al momento. Potreste ritrovarvi solo ad avere inutile lavoro in più. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna e Venere renderanno questa giornata di giovedì ottima dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, sarà un bel periodo per contribuire a rendere ancora più speciale il vostro rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo Marte, Mercurio e Giove vi aiuteranno a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale contraria questo giovedì. Con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, tra voi e il partner non ci sarà sempre un'ottima intesa. Attenzione dunque a non mettere sotto stress la vostra relazione.

Sul fronte professionale sarete produttivi, ma su alcuni progetti dovrete essere molto pazienti. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Il rapporto con la persona che amate sarà gestito dalla Luna e Venere in buon aspetto, che riempiranno la vostra vita sentimentale di bei momenti, soprattutto per voi nati nella prima e terza decade. Sul fronte professionale potrete contare su Marte e Mercurio per raggiungere i vostri più importanti obiettivi. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali in lieve rialzo in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo, la Luna non sarà più contraria, ma con Venere in quadratura meglio non avere grandi pretese.

Sul fronte professionale sarete attivi, ma per riuscire a distinguervi dagli altri avrete bisogno di idee buone da sviluppare. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale poco soddisfacente in questa giornata a causa della Luna in opposizione. Venere sarà ancora favorevole, ciò nonostante sarà importante non superare certi limiti all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo continuerete a esprimere bene il vostro potenziale grazie a Marte e Mercurio favorevoli. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale poco influente secondo l'oroscopo di giovedì. Il rapporto con la persona che amate sarà in crescita, e con pazienza e amore riuscirete a vivere momenti tutto sommato appaganti. Per quanto riguarda il lavoro potreste non essere sicuri dei vostri obiettivi e dei progetti in corso.

Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di giovedì migliore dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Cancro. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà più aperto, con la possibilità di poter instaurare un dialogo costruttivo, nonostante Venere contraria. In ambito lavorativo sarete in grado di raccogliere interessanti successi grazie al sostegno di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 7️