Nel mese di novembre 2023 per le unghie femminili sono molti i colori di tendenza. Attualmente la manicure più ricercata e in voga è quella cherry mocha che, grazie alle sue gradazioni di amarena unite a tocchi di deep brown tendenti al nero, veste le unghie con un'eleganza senza eguali. È un grande classico sottoposto a rivisitazioni e interpretazioni sempre diversificate per rendere ogni look originale e sofisticato. Ma in queste settimane anche le hot chocolate nails sono in prima fila tra i tipi di manicure più alla moda del momento.

Le tendenze delle manicure di questo autunno 2023

Le nuance più trendy scelte in questa stagione per una manicure impeccabile sono le stesse che riportano ai colori accoglienti correlati a una cioccolata calda. Esse permettono di avere delle unghie eleganti, estremamente luminose e con un colore capace di sposarsi alla perfezione con qualunque genere di outfit.

Una semplice passata di questo colore sulle unghie permetterà di poter rendere la manicure unica e decisamente chic, con un look fine e al contempo avvolgente. Proprio come una deliziosa tazza di hot chocolate, assaporata in una fredda giornata autunnale. Basterà trovare la sfumatura di marrone più affine a sé, per una realizzazione molto semplice ma di grande effetto.

È possibile optare per dei toni più tendenti al fondente, scegliendo una formula iper pigmentata e cremosa, in modo tale da riuscire a richiamare alla mente la tipica bevanda dolce.

La moda delle unghie dell'autunno: anche Hailey Bieber punta sul cioccolato

Ogni anno anche i social network, tra l'altro, sono ricchi di ispirazioni per tutte le donne e in queste settimane emerge appunto la Moda delle unghie color cioccolato.

Tra le tendenze più in voga spicca quella proposta da Hailey Bieber, che recentemente ha sfoggiato la sua manicure con una perfetta variante di hot chocolate nails. La modella statunitense, da canto suo, ha preferito propendere verso una sfumatura molto più lieve e meno tendente all'intensità del fondente, mentre nelle scorse settimane aveva invece già mostrato un tipo di manicure dalle tonalità brown, ma prediligendo una briosa variante animalier.

Insomma dipingere le unghie con delle pennellate monocolore ispirate al cioccolato può essere un tocco di classe ideale, per il prosieguo di questo di autunno per accogliere al meglio l'arrivo della stagione invernale.