L'oroscopo di venerdì 24 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. L'influenza delle stelle rivoluzionerà la quotidianità di alcuni profili, mentre altri continueranno a percorrere i loro passi. È presente anche una classifica per mettere in evidenza il quadro generale.

La classifica dell'oroscopo del 24 novembre vede il Capricorno in cima

Capricorno (1° posto): avrete occhi solo per il partner. Non potrete fare a meno di stargli accanto.

La fiducia sarà incrollabile così come la lealtà. Sul posto di lavoro dimostrerete di avere tutte le carte in tavola per prendere in mano la situazione. I colleghi vi stimeranno.

Gemelli (2° posto): sarete in sintonia con i vostri amici. Non potrete fare a meno di organizzare nuove esperienze da vivere insieme. Sarete abbastanza soddisfatti dell'attuale vita sociale. Anche sul posto di lavoro riscuoterete un bel po' di successo.

Scorpione (3° posto): darete libero spazio alla creatività. La utilizzerete per realizzare qualcosa di nuovo e per correre ai ripari nei piccoli ostacoli quotidiani. Avrete uno spiccato talento artistico e tutte le intenzioni di coltivarlo. Gli amici vi incoraggeranno.

Vergine (4° posto): non vi sentirete soli. Al contrario sarete pronti a incanalare tutte le vostre energie in modo positivo. Vi piacerà superare i vostri limiti ed esporvi in contesti ancora sconosciuti. Difficilmente vi spaventerete davanti a una presa di posizione.

Sagittario (5° posto): pretenderete di essere ascoltati. Sarà un desiderio legittimo e non ci sarà niente di male nell'esprimerlo ai vostri amici.

Tenderete a essere molto dolci con il partner e a coinvolgerlo in tutte le vostre iniziative. Il lavoro vi entusiasmerà.

Cancro (6° posto): non farete la prima mossa in ambito sentimentale ma aspetterete che sia la persona amata a lanciarvi qualche segnale. Tutto dipenderà dalla vostra timidezza. A ogni modo, tale atteggiamento non rappresenterà un vero ostacolo.

Bilancia (7° posto): tenderete ad avere qualche ripensamento. Preferirete fermarvi, in modo da poter riflettere. Non ci sarà niente di male nel prendervi del tempo. Dovrete solo essere certi delle vostre scelte. Parlarne con un famigliare potrebbe aiutarvi.

Pesci (8° posto): non riuscirete a essere obiettivi con le persone care. Tenderete a giustificarle in ogni contesto, anche quando gli elementi saranno tutti contro di loro. Il forte affetto non vi consentirà di guardare in faccia la realtà e di rispondere in modo adeguato.

Leone (9° posto): la vita di coppia sarà piuttosto complicata da gestire. Vi renderete conto di non essere completamente soddisfatti. Le stelle non saranno dalla vostra parte ma, almeno per il momento, vi volteranno le spalle.

Starà a voi esporvi in modo concreto.

Ariete (10° posto): sarete piuttosto incerti sul posto di lavoro. Non vorrete occuparvi di determinate mansioni, ma non avrete altra scelta. Questo vi metterà in difficoltà. Cercherete di cambiare le carte in tavola in modo da ottenere maggiori vantaggi e benefici.

Acquario (11° posto): la stanchezza rischierà di prendere il sopravvento. Avrete bisogno di riposare per recuperare le forze. Purtroppo, per farlo, sarete costretti ad aspettare il weekend. Nel frattempo, cercherete di farvi forza e di non sprecare troppe energie.

Toro (12° posto): sarete molto irruenti in ambito sentimentale. Non vi piacerà aspettare e tenderete a passare da un interesse romantico all'altro. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di procedere più lentamente senza azioni improvvise e impulsive.