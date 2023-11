Tra i tagli di capelli di tendenza per l'inverno 2023-2024 non può assolutamente mancare il bob scalato. Quest'ultimo può essere acconciato sempre diversamente. Inoltre si possono scegliere delle nuove tonalità di colore come il castano fragola, il biondo sabbia o il bordeaux.

L'hairstyle più gettonato: il bob scalato

Tra tutti i Tagli di Capelli, il bob risulta essere molto femminile e soprattutto pratico. Anche se a volte la chioma in questione è troppo piatta e rischia di invecchiare un volto. Fortunatamente le ultime tendenze dei tagli di capelli hanno trovato la giusta soluzione.

Proprio così perché si può realizzare il caschetto scalato. Questa capigliatura regala un bel volume, movimento, dà struttura e si reinventa continuamente. La lunghezza di questo bob può arrivare alle spalle o superarle leggermente. In questo modo è sempre molto attuale. Le scalature possono essere presenti dall'alto verso il basso o solamente sulla parte frontale. A differenza di quello pari, il bob scalato può essere adattato a ogni tipologia di capelli o diverse forme del viso. In questo modo regala un bel dinamismo al tutto e soddisfa le esigenze di ogni donna.

Alcuni dettagli imperdibili del taglio moda

Questi tagli di capelli hanno sempre molti vantaggi. Uno fra tutti possono essere adattati in base allo stile di ogni ragazza.

Sul bob scalato si possono realizzare anche molti tipi di styling a seconda delle varie occasioni. Inoltre la chioma può essere portata anche spettinata e al naturale, ma mai disordinata. Ad esempio, per avere molto volume si può optare per una piega riccia o mossa e si può abbinare anche una frangia. Si può creare pure uno styling liscio.

Il caschetto è molto leggero, ed è perfetto per svecchiare un look e renderlo più fresco e attuale. In particolare il bob è indicato sui capelli fini.

Tutte le tonalità della stagione invernale

Nei prossimi mesi si possono scegliere molte nuove tonalità per i capelli. Quella più richiesta è il castano fragola. La nuance è perfetta per illuminare il volto e regalare tridimensionalità alla chioma.

Il bordeaux è davvero il trend del momento. La sfumatura è indicata per chi ama osare e può essere scelta in versioni più scure e intense. In questo elenco di tonalità non può mancare il biondo sabbia. La nuance è creata dal mix di vaniglia, oro e cenere, per un effetto molto elegante. Il cowboy cooper è un rame multi sfaccettato, per avere un colore intenso e forte. Per un colore originale si possono creare delle radici sfumate e sulla lunghezza dei colpi di sole molto naturali. Gli highlights caramello possono essere utilizzati per riscaldare una capigliatura medio scura. Su una tonalità uniforme si possono creare una o anche due ciocche grandi di una nuance opposta.