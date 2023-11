Nell'autunno-inverno 2023/2024 molte donne sceglieranno dei tagli di capelli ringiovanenti. In particolare sarà di moda il bob pari, perfetto per avere uno stile sempre molto sbarazzino. Sul piano dei colori sarà invece di particolare tendenza la tonalità biondo caramello, recentemente scelta anche dalla cantante Rihanna.

I tagli ringiovanenti più in voga

I Tagli di Capelli ringiovanenti sono ideali per tutte le donne over 40, ma le chiome in questione vanno scelte in base allo stile e alle caratteristiche di ognuna, per perfezionare o definire alcuni punti del volto.

Ad esempio sulle chiome sottili si può creare molto più volume e in particolare sulle punte.

Tra i tagli capelli ringiovanenti si può optare per una capigliatura molto corta. In questo caso si può creare per una forma che ricorda un po' il mullet e un po' il pixie. Tale chioma è ideale per avere uno stile "rock", in grado di svecchiare ogni tipo di look. Il bob pari è infatti il taglio più rinfrescante che esista: lo styling di questo caschetto può essere mosso e leggermente spettinato.

Chi ha il viso grande o tondo può invece realizzare un taglio medio, le cui lunghezze possono essere scalate in modo molto soft e un unite a una piega ondulata.

Non va poi dimenticato il clavicut, in questo caso la chioma risulta essere molto versatile e può essere abbinata a una frangetta corta e pari.

Il micro bob invece ricorda lo stile degli anni '90, in esso la lunghezza arriva leggermente sotto le orecchie e va portato asimmetrico.

Infine le scalature del wolfcut hanno un sapore vintage: in esse la chioma può essere abbinata a una maxi frangia sfilata, più corta sulla parte centrale.

Per avere un risultato impeccabile può essere comunque opportuno chiedere un consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

La tonalità biondo caramello

Nei prossimi mesi la tonalità più gettonata sarà il biondo caramello. Tale nuance regala dei meravigliosi riflessi all'incarnato e restituisce calore e brillantezza alla chioma. Il biondo caramello può essere interpretato in sfumature più intense che ricordano il cioccolato e il castano o in quelle molto più chiare che ricordano il grano.

Anche la cantante Rihanna ha recentemente optato per questo colore, dopo anni di nero corvino. Tale tonalità unisce i riflessi ramati dello zucchero a quelli ambrati della resina.

Per quanto riguarda lo styling si può optare per una piega mossa o liscia. In entrambi i casi si può creare movimento e tridimensionalità sui capelli. Questo colore può essere realizzato su tutti i tipi di taglio ed è perfetto sulle carnagioni dal sottotono dorato.