Le previsioni dell'oroscopo della settimana dall'11 al 17 dicembre ci indicano che il Capricorno non ha le idee molto chiare, lo Scorpione potrebbe rivedere una persona, mentre la Bilancia dovrebbe essere più ottimista.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste essere predisposti ad incontrare una persona che potrebbe diventare realmente importante per voi, nella professione o in amore. Credete nel destino e non fatevi sfuggire l'opportunità.

Toro: potrebbe non essere una settimana serena e ci saranno delle nubi che si addenseranno all'orizzonte.

Adattatevi ad alcune situazioni e cercate di uscirne al meglio, anche se occorrerà un grandissimo sforzo.

Gemelli: mettete da parte il vostro nervosismo e cercate di indirizzare la vostra settimana in modo piacevole e spensierato. Non lasciatevi andare a colpi di testa e rimanete sempre con i piedi per terra.

Cancro: avrete tantissime idee da mettere in campo, soprattutto verso il fine settimana. Non fatevi tarpare le ali e siate decisi a raggiungere il vostro grande obiettivo. Molte delle persone intorno a voi potrebbero ricredersi sul vostro conto.

Leone: potreste dare per scontate alcune cose che in realtà non lo sono, dimostrate concretezza e agite per il vostro bene e quello altrui. Avrete bisogno di leggerezza ed è il caso che cominciate a tenere questa cosa in considerazione.

Vergine: avrete modo di coinvolgere la vostra dolce metà in qualcosa di veramente interessante e passionale. Soprattutto alcune serate potrebbero risultare veramente indimenticabili e uniche.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siate ottimisti e arriveranno per voi delle opportunità a cui difficilmente riuscirete a rinunciare.

Vagliate bene le situazioni e scegliete la cosa migliore.

Scorpione: potreste rivedere una persona che non frequentavate da un po' di tempo. Chiaritevi con lei e cercate di capire se ci sono le condizioni necessarie per riprendere il rapporto.

Sagittario: questi giorni saranno per voi molto importanti, ci saranno alcune cose che vi siete messi in testa e che cercherete a tutti i costi di portare al traguardo.

Abbiate solo un po' di pazienza e non cercate di ottenere tutto e subito.

Capricorno: non avrete le idee molto chiare e sfrutterete questa settimana per schiarirvele un pochino. Fatevi aiutare da un amico in caso di bisogno, perché potrebbe essere importante anche un altro punto di vista.

Aquario: sentimentalmente le cose potrebbero non andare esattamente come ve le aspettavate, ci vorrà tanto sangue freddo e dovrete limitare qualche tensione che inevitabilmente vi vedrà coinvolti.

Pesci: qualcuno potrebbe tentare di mettervi in difficoltà e in cattiva luce nei confronti di alcune persone alle quali tenete in maniera particolare. Siate lucidi e ripagatelo con la stessa moneta.