L'oroscopo dell'amore di martedì 5 dicembre 2023 vedrà i segni di terra tendenzialmente in ribasso, con l'eccezione del Toro. Il Cancro ritornerà alle prime posizioni.

L'oroscopo dell'amore: Gemelli romantico

1° Gemelli: questioni di cuore in primo piano. L'ambito amoroso sarà al centro della vostra attenzione. Vivrete una delle atmosfere più belle e romantiche di sempre. La maturazione della vostra storia d'amore molto probabilmente sarà completa.

2° Cancro: l'amore ora più che mai potrebbe arricchire la vostra consapevolezza. In famiglia avvierete un programma di dialogo decisamente costruttivo e degno di nota.

Gli incontri potrebbero favorire i single potenziando le probabilità di vivere una storia d'amore unica.

3° Acquario: le vicende amorose potrebbero ritornare ad essere le protagoniste indiscusse della vostra giornata. Sentirete l'affetto del partner avere la meglio su qualche nostalgia del passato che altrimenti potrebbe essere negativa.

4° Toro: avrete a che fare con una bella vivacità dal punto di vista passionale. Sentirete anche che le amicizie vi daranno un supporto emotivo notevole. La famiglia diventerà la vostra forza.

Scorpione energico

5° Scorpione: le energie per la passione non mancheranno, mentre il romanticismo sarà uno strumento efficace per la comunicazione e la comprensione dell'altro.

Avrete a cuore gli interessi dei membri della vostra famiglia, soprattutto quella di origine.

6° Pesci: avrete una bellissima intesa con il partner e con la famiglia. Di tanto in tanto vi lascerete andare a qualche esperienza in solitaria che non avrà nulla a che fare con negatività e sensi di disagio. Fare amicizia con qualcuno vi aiuterà ad essere un po' più estroversi.

7° Ariete: non ci sarà nulla che possa scatenare conflitti con la famiglia, ma nemmeno delle occasioni o novità che possano sollevare le sorti della vostra storia d'amore. Riceverete un piccolo dono che per voi significherà molto. Un passatempo vi aiuterà a comprendere qualche situazione poco chiara.

8° Leone: l'amore ora potrebbe essere controproducente per la vostra concentrazione in altri ambiti.

Sperimenterete una amicizia del tutto nuova e del tutto particolare. Farete qualche piccolo strappo alla regola.

Bilancia in calo

9° Bilancia: ora potreste non avere molto successo in amore. Le possibilità di conoscere qualcuno che possa farvi battere il cuore di nuovo non saranno molte, ma potete contare sulle amicizie di vecchia data.

10° Sagittario: avrete a che fare con delle discussioni che evidenzieranno la mancanza di romanticismo e di intesa nella coppia. In famiglia subentrerà qualche tensione di troppo, conviene avviare dei dialoghi che possano essere costruttivi.

11° Vergine: non ci saranno novità sul piano amoroso, anzi, potreste avvertire una noia di fondo nella vostra relazione che difficilmente potrà convertirsi in qualcosa di più.

Cercate di non essere intransigenti.

12° Capricorno: essere single in questo momento vi aiuterà a dedicarvi maggiormente a voi stessi e alla prospettiva di fare qualche esperienza che vi aiuti a maturare ulteriormente. Fatevi un regalo speciale.