Le previsioni dell'oroscopo del 17 dicembre vedono il Capricorno un po' confuso. Il Leone farebbe bene ad osare in amore, mentre nel lavoro avrà alcune situazioni da risolvere. La Bilancia invece dovrebbe essere più operativa possibile in queste ore.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti i segni con la relativa classifica giornaliera.

Gli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: ricordate che nella vita esiste anche il perdono. Non fasciatevi la testa prima di cadere, e cercate di affrontare i problemi nel momento in cui dovessero palesarsi.

11° Capricorno: siete un po' confusi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Attenti alle decisioni che prenderete nel prossimo futuro, in quanto ci potrebbero essere delle ripercussioni.

10° Leone: buon momento per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, però, potrebbe sorgere qualche grattacapo che catturerà in maniera considerevole la vostra attenzione. Bisogna sistemare delle cose.

9° Sagittario: siete molto indaffarati in questo periodo, ma oggi è necessario fermarvi un attimo e prendervi un momento tutto per voi. Cercate di esser meno polemici con le persone a cui tenete.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Toro: in certi casi è necessario cambiare prospettiva per avere un quadro più preciso del futuro e di alcune situazioni.

Guardare i problemi troppo da vicino non vi sarà di nessun aiuto.

7° Bilancia: in questo momento è necessario essere operativi. L'Oroscopo del giorno 17 dicembre vi esorta ad affrontare con maggiore ottimismo anche le situazioni più incresciose.

6° Ariete: ci sono delle novità che riguardano soprattutto la sfera professionale, ma è necessario essere pronti a tutto, anche a cambiare in maniera considerevole le proprie abitudini.

5° Gemelli: non fermatevi al primo ostacolo se state lottando per ottenere qualcosa di importante. In amore è importante seguire un po' di più il vostro istinto e, soprattutto, il cuore.

I segni più fortunati del 17 dicembre

4° in classifica Cancro: chi ha avuto delle divergenze in questi giorni potrebbe vivere una riconciliazione.

Dal punto di vista professionale è necessario andare avanti per la propria strada.

3° Vergine: ci sono delle occasioni che vanno colte assolutamente al volo, prima che sia troppo tardi. In amore potrete riconciliarvi e vivere in maniera più serena un rapporto.

2° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo vi esortano ad osare. In amore sta per iniziare un periodo di svolta e di rivalsa per voi. Nel lavoro potrebbero arrivare delle nuove proposte.

1° Acquario: non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco. I nati sotto questo segno hanno bisogno di aprirsi e di vivere in maniera libera e spensierata, altrimenti si può incappare in problemi.