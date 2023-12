Le previsioni dell'oroscopo del 22 dicembre invitano gli Arieti ad avere pazienza, presto l'umore migliorerà. I nati Vergine sono favoriti e devono cogliere al volo delle occasioni che si presenteranno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: c'è un po' di indecisione su alcune scelte da prendere. Dal punto di vista professionale bisogna essere sempre sul pezzo onde evitare di essere superati.

11° Pesci: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, è necessario essere un po' più attivi, altrimenti si rischia di diventare schiavi delle abitudini.

10° Leone: gli astri vi esortano ad essere un po' più determinati. Questa, solitamente, è una vostra peculiarità, tuttavia, ci sono dei casi in cui vi perdete in un bicchiere d'acqua.

9° Ariete: il vostro umore non è certamente dei migliori. Cercate di essere meno irriverenti, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Non lasciatevi condizionare dalle critiche.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l'amore. Le stelle sono favorevoli, tuttavia, è necessario essere pazienti e non fare il passo più lungo della gamba.

7° Gemelli: le stelle vi esortano ad essere più lungimiranti. In ambito sentimentale è necessario prendere le distanze da una relazione che vi sta dando il tormento.

6° Bilancia: ci sono delle novità per voi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In amore è necessario essere sempre pronti a tutto e non tirarsi indietro.

5° Scorpione: buon momento per quanto riguarda la professione. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per voi, ma è necessario non darsi mai per vinti. Nei rapporti di coppia è necessario osare un po' di più.

Primo posto per il Capricorno

4° in classifica Toro: ci sono alti e bassi in amore, ma ancora per poco, presto riuscirete a venire a capo di faccende molto intricate, che per diverso tempo vi hanno dato il tormento.

3° Cancro: in questo momento è necessario essere diretti. Sia in amore sia nel lavoro è necessario dire quello che pensate, senza girare troppo attorno alle cose, altrimenti si crea solamente caos.

2° Vergine: dovete cogliere al volo delle occasioni, soprattutto dal punto di vista professionale. Aprite gli occhi in quanto non è tutto oro quello che luccica.

1° Capricorno: cercate di godervi un po' di più il tempo con le persone a voi care. In amore è tempo di osare e di non fermarvi davanti alle apparenze. Le stelle vi invitano ad andare oltre.