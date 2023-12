L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 27 dicembre. Molti di voi continueranno il periodo essendo in ferie o in permesso, altri volenti o nolenti torneranno al lavoro. Curiosi di sapere come potrebbe essere la giornata in arrivo? Occhi e attenzione puntati in esclusiva in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 27 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 27 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Mercoledì sarà una giornata di routine, sufficientemente positiva e forse con poche sorprese su cui puntare. A tratti potrebbe sembrare addirittura un po’ noiosa, comunque mai negativa. Secondo le stelle del momento, per quanto riguarda la situazione generale, il periodo potrebbe comunque donare piccole - anche se irrilevanti - buone gratificazioni. In amore proibito sentirsi “arrugginiti” o con umore basso: eliminate tensioni e stress, rilassatevi con chi o con cosa sarà capace di giovare alla vostra tranquillità. Anche se con un po’ di fatica, riuscirete facilmente a mettere al riparo i programmi scritti in agenda, o perlomeno a far si che possano partire nel migliore dei modi.

Single, avrete più di un’occasione per dimostrare la vostra bravura e il vostro fascino: forza e coraggio, fatevi belli e agite. Occhio però, nel 2024 incontrerete qualcuno che fa sul serio, sicuramente in grado di dare passione al cuore e pace alla mente. Nel lavoro, si suggerisce di dedicare più tempo e nuove energie.

Scorpione: ★★★★.

La giornata di mercoledì, in base a quanto mostrato dalle stelle, prevede nella media questa parte centrale della settimana, senza troppe difficoltà a cui dover dare soluzione. In generale, una magnifica Luna in Cancro sarà dalla vostra parte in modo abbastanza efficace. In amore avrete la tendenza a sognare a occhi aperti o a esaltare la situazione, il che vi permetterà di superare diversi problemi e anche di tranquillizzare il partner: passerete una giornata gradevole.

Single, se steste vivendo una fase scura della vostra vita sentimentale, i vostri amici saranno pronti a ravvivarla per voi. La Luna poi, certamente vi farà sentire viziati: lasciate che le buone stelle vi aiutino a eliminare paure e preoccupazioni, specie quelle che ultimamente vi stanno stressando. Nel lavoro, alta l’opportunità di realizzazioni professionali importanti e soprattutto stabili. Tuttavia, dovrete accogliere qualche cambiamento, perché sarà anche un giorno produttivo, dunque azzardate!

Sagittario: ★★. Periodo di calo? Forse si, forse "ni". Le stelle purtroppo questo mercoledì vi fanno uno scherzo pesante e vi mandano in tilt. Che tipo giornata vi aspetta? In amore, sarete come una bomba pronta a esplodere, e non avrete pazienza né tolleranza per nessuno.

In coppia, la Luna vi farà vedere quasi tutto nero, e vi verrà voglia di mandare tutto a quel paese: passato o presente, affetti o libertà - calma! Vi trovate in un vicolo cieco e non sapete come uscirne? Avete dei problemi in famiglia? Non tenetevi tutto dentro, sfogatevi con il vostro partner, perché il silenzio non aiuta. Single, le stelle vi metteranno forse un po' in crisi, la mente sarà invasa da mille dubbi e incertezze: sarà come un rompicapo impossibile da risolvere. Restando statici non combinerete niente di buono, se non il restare soli con le vostre fantasie: sveglia! Nel lavoro avrete delle idee brillanti, ma non sarete capaci di realizzarle: vi servirà l'aiuto degli altri, anche se l'orgoglio non farà certo ammetterlo a voi stessi.

Oroscopo e stelle del 27 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Le stelle in questa parte centrale della settimana vi riservano una giornata non avara di sorprese o piccole emozioni. In amore, sarete come due bambini che si divertono, e avrete voglia di fare follie con il vostro partner. In coppia, la Luna vi farà sentire più vicini e più complici, e vi darà la possibilità di esprimere i vostri sentimenti. Per molti del segno sarà facile lasciarsi travolgere dalla passione: godetevi le gioie della vita che vi aspettano questo mercoledì. Per qualcuno potrebbe essere il momento di coronare finalmente il sogno d'amore: molte relazioni si rafforzeranno e altre ritroveranno la magia perduta.

Quasi tutto si orienterà verso la via del cambiamento. Single, non abbiate paura di mostrare i sentimenti che nutrite per quella persona che conoscete: dichiaratevi con ardore. Vedrete che vivrete una giornata da favola. Sul lavoro, dalle parole passerete ai fatti con determinazione. Questo potrà spiazzare i rivali e darvi un vantaggio imprevisto.

Acquario: ★★★★★. L'astrologia del giorno promette un ottimo mercoledì, pieno di tante belle novità e di avventure. In amore, sarete come due esploratori che si lanciano, e avrete voglia di scoprire nuovi orizzonti con il vostro partner. In coppia, la Luna vi farà vivere più intensamente e appassionatamente il rapporto, e vi darà l'occasione di condividere tanti dei vostri sogni.

Per molti del segno sarà difficile resistere alla tentazione: approfittate delle opportunità che vi offre la vita questo memento. Per qualcuno potrebbe essere il caso di realizzare finalmente un desiderio d'amore: molte relazioni si trasformeranno e altre ritroveranno la scintilla capace di riaccendere il desiderio. Quasi tutto si muoverà verso la direzione del rinnovamento. Single, non nascondete i sentimenti che provate per quella persona che vi piace: dichiaratevi con coraggio. Vedrete che vivrete una giornata da ricordare. Sul lavoro, sarete dinamici e decisi come mai prima. Quasi ogni ostacolo si supererà facilmente nel modo previsto dal vostro personale piano d'azione.

Pesci: "top del giorno".

L'oroscopo del giorno, di mercoledì 27 dicembre, indica che questa metà settimana non mancherà di nulla in merito alla buona fortuna. Gli astri saranno quasi completamente al vostro servizio, quindi preparatevi a vivere qualcosa di molto interessante soprattutto in campo sentimentale. In coppia, le stelle del periodo vi faranno competere ad armi pari, regalandovi la chance per dare vita a tanti desideri. Per molti del segno sarà stimolante sfidare il destino: cogliete le sfide che vi propone la vita! Questo è il momento di conquistare finalmente il cuore di chi conta per voi: molte relazioni si evolveranno e altre ritroveranno l'agognata serenità. Quasi tutto si sposterà verso la meta del cambiamento.

Single, non vi scoraggiate per qualche contrattempo sul fronte del cuore. Chiudete l’ombrello della rassegnazione e della paura e andate avanti: possibile una gradita sorpresa in ciò che più vi interessa in questo periodo. Consiglio: alimentate la competizione; otterrete molto di più con un atteggiamento audace e vincente. Nel lavoro, per finire, fate il possibile lasciando il necessario "per dopo".